Организаторы концерта Си Си Кэтч быстро нашли замену МакSим

Не успела МакSим объявить о своей болезни и отмене своего выступления в Якутске, как организаторы единственного концерта легендарной Си Си КЭТЧ в Якутске «Сердце помнит Все» запустили в инстаграм новую афишу.

Планировалось, что МакSим исполнит на этом концерте три песни. К сожалению, артистка заболела и пропустит это событие.

Зато вместе с Си Си Кэтч в Якутске выступит звезда российской эстрады 90-х Рома ЖУКОВ!

Остаётся всего 12 дней до единственного и живого концерта C.C. Catch в Якутске!

Скептики могут проверить информацию на официальных аккаунтах певицы в соцсетях:

https://www.facebook.com/officialcccatch/

https://vk.com/officialcccatch

Си Си Кэтч в России выступала всего в трех городах. Четвертым станет Якутск. Сразу после Якутска королева диско планирует выступить на шоу в Москве , 8 декабря .

Пожалуй, это единственная певица, абсолютно все песни которой стали хитами! Это уникальная возможность услышать живой голос и лицезреть легенду диско, мировую звезду, красивую женщину.

Самое ценное — это будет невероятный, очень душевный праздник под вечные хиты наших времен с качественным светом, звуком, спецэффектами ever.

Организаторы сообщают, что 24 ноября Си Си Кэтч отправит для своих якутских зрителей ещё одно обращение из Москвы, где будет выступать на шоу Авторадио .

Присутствующих накроет теплота воспоминаний, они окунутся в атмосферу легкости, внутренней радости, чувство единения со всеми, кто пришел и с тем временем, когда писались светлые моменты истории нашей жизни, ведь «Сердце помнит Все…».

На официальной странице концерта в Инстаграм https://instagram.com/cccatch_yakutsk активно участвуйте в фотоконкурсе. Вас ждут ценные призы!

Кроме этого, успейте принять участие в конкурсе на лучшее название жилого комплекса, который строит ООО «Строй-Академия». Ответы можно присылать до 1 декабря. Победитель получит приз — iPhone XS Max на концерте Си Си Кэтч. Счастливчик получит свой приз из рук самой звезды и, конечно, селфи со звездой на память.

Само собой, победитель получит и приглашение на этот концерт!

Итак, конкурс на лучшее название для жилого комплекса ООО «Строй-Академия» по Вилюйскому тракту, 3 км, продолжается Подробней о конкурсе можно прочитать здесь: http://sakhalife.ru/pridumay-nazvanie-novomu-trendu-i-vyiigray-iphone-xs-max/

Ну, и главным призом вечера станет… розыгрыш КВАРТИРЫ в городе Якутске!

Дождь призов и сюрпризов на вечере Си Си Кэтч!

Точки продаж билетов: Кинотеатр «Центральный», Саха театр, ГТОиБ им. С. Омоллоона, Дом дружбы народов им. Кулаковского, ЦСП «Триумф», ТЦ Проспект (2 эт.), ТРК Туймаада (2 эт.), магазины «Mister Bean»: ТЦ «Айсберг», «Дэлэй», «Экспоцентр», в киосках «Горпечать», в офисе компании «АВЕ» пер. Жиркова, 2Б, через общественных распространителей, онлайн-кассы: https://events.tesserus.com и http://afisha.ykt.ru/

Время: 6 декабря в 19:00

Место: ЦСП «Триумф» г. Якутск.

Справки по тел: 702-406.