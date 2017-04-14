Организаторы гей-парада в Якутске обратились с апелляцией в Верховный суд республики

Как помнит постоянный читатель, в Якутск приезжал лидер ЛГБТ-сообщества России Николай АЛЕКСЕЕВ. Он обратился в министерство по развитию институтов гражданского общества Якутии с заявлением о проведении в Якутске 28 февраля сразу трех мероприятий:

— якутского гей-парада в поддержку толерантного отношения и соблюдения прав и свобод лиц гомосексуальной ориентации и гендерных меньшинств в России по проспекту Ленина от площади Дружбы до площади Орджоникидзе;

— дневного митинга в поддержку законодательного запрета дискриминации геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров в России на площади Ленина;

— вечернего митинга на площади Ленина с призывом легализации в России однополых брачных союзов.



Однако гей-парад и два митинга, о которых ратовал «главный гей» России, в Якутске так и не состоялись. Из официальных лиц организаторам гей-парад противостоит Иван ЛУЦКАН, первый заместитель министра по развитию гражданского общества. Ранее в СМИ был опубликован документ за его подписью, которым было отказано представителям ЛГБТ-сообщества.







«Власти Якутия сделали республику 72-м из 85-ти субъектов РФ, запретившим шествие гей-парада и ЛГБТ-митинги! Основания — ФЗ о запрете гей-пропаганды. Готовим иск в суд и при необходимости доведём дело до ЕСПЧ», — цитировали СМИ организатора московского гей-парада и представителя правозащитного проекта GayRussia.Ru Николая Алексеева.

Далее представители ЛГБТ-движения обратились с иском в Якутский городской суд, оспаривая отказ от Минобщества. 15 марта Якутский городской суд отказал в удовлетворении иска, поданного активистами ЛГБТ-движения. Последние намеревались опротестовать решение регионального министерства по развитию институтов гражданского общества, которое не согласовало проведение в центре столицы республики гей-парада.

Министерство по развитию институтов гражданского общества республики посчитало невозможным проведение мероприятия на основании федерального закона №436 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» в части запрета на пропаганду привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений».

«Проспект Ленина и площадь Ленина находятся в центре города. На площади установлены детские развлекательные сооружения (ледяные горки и так далее), в непосредственной близости располагаются образовательные организации (школы, детсады), кинотеатры, которые являются местом времяпровождения несовершеннолетних, в том числе малолетних», — пояснил тогда ЯСИА первый заместитель министра Иван ЛУЦКАН.

Инициаторы митинга и шествия обратились в Якутский городской суд с намерением опротестовать принятое Минобществом решение. 15 марта суд, после рассмотрения дела по существу, отказал в удовлетворении иска.

«Отрадно, что суд поддержал нашу позицию и она остается неизменной. В Якутии проживает более 129 национальностей и народов, работают традиционные конфессии. Якутяне привыкли жить в мире, согласии и рамках закона. Мы считаем, что общественность — жители региона полностью поддерживают невозможность проведения подобных акций в центре столицы республики», — подчеркнул Луцкан.

И вот, новый виток противостояния. Как стало известно SakhaLife, 3 апреля представители ЛГБТ-сообщества подали апелляционную жалобу на решение Якутского городского суда по гражданскому делу №2а-2743/2017 по иску АЛЕКСЕЕВА, ЕВТУШЕНКО, МИХАЙЛОВОЙ к Минобщества Якутии о признании незаконным отказа в проведении вышеназванных публичных мероприятий. 24 апреля дело направляется в апелляционную инстанцию – Верховный суд Республики Саха (Якутия). В своей жалобе, организаторы упирают на то, что Минобщества не предложило им другие места для проведения публичных мероприятий. Так же они напирают на европейский и международный опыт, и заявляют, что защита детей от подобных мероприятий не может быть признана уважительной причиной для отказа. Впрочем, текст жалобы организаторов этих мероприятий мы публикуем полностью.





















Правозащитники из сообщества GayRussia известны тем, что в октябре 2010 года выиграли дело в Европейском суде по правам человека против России о запрете гей-парадов в Москве в 2006-2008 годах. По решению суда им должны быть выплачены 12 тысяч евро компенсации морального ущерба, а также 17,5 тысяч евро судебных издержек.

Уведомления о проведении подобных мероприятий регулярно поступают в министерства и ведомства многих городов и регионов России.