Организатор ОПГ сядет на 10 лет за сбыт наркотиков

В Якутии вынесен приговор в отношении организатора ОПГ, осуществлявшей сбыт наркотических средств.

Нерюнгринским городским судом Республики Саха (Якутия) вынесен приговор в отношении 35-летнего жителя г. Нерюнгри, организовавшего преступную группу для сбыта наркотиков. Организатор ОПГ осужден к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

В мае 2017 года сотрудниками отделения наркоконтроля ОМВД России по Нерюнгринскому району был установлен 35-летний житель г.Нерюнгри, подозреваемый в организации сбыта наркотического вещества – гашишное масло.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий, оперуполномоченные выявили организованную преступную группу, осуществляющую сбыт гашишного масла на территории Нерюнгринского района с апреля 2017 года. Установлено, что между членами ОПГ было четкое распределение обязанностей. Так, 32-летняя уроженка Республики Бурятия была ответственна за фасовку наркотика, а ранее судимый 36-летний уроженец Украины осуществлял сбыт.

В настоящее время уголовное дело по ч.2 ст.228 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении двух других членов ОПГ рассматривается в Нерюнгринском районном суде.