Организация «Дари добро» помогла собраться в школу юным алданцам

Вот и прозвенел для первоклассников первый в их жизни школьный звонок. Чтобы алданские школьники встретили День знаний в хорошем настроении, подготовленными к учебе, постарались не только педагоги и родители, но и неравнодушная общественность.

Сборы ребенка в школу – волнительное и тревожное мероприятие для многих родителей, не каждая семья имеет возможность купить все необходимое. С целью оказать помощь семьям, нуждающимся в социальной поддержке, в Алданском районе прошла ежегодная акция «Собери ребенка в школу», организаторами которой выступают ОМВД России по Алданскому району, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав и администрация МО «Алданский район». Помогает собрать юных алданцев к новому учебному году общественная организация «Дари добро», участники этого объединения уже третий год в преддверии первого сентября проводят благотворительную акцию «Здравствуй, школа!».

— Многим родителям сегодня очень трудно собрать даже одного ребенка в школу, что уж говорить о тех семьях, где школьников несколько. Чтобы приобрести все необходимое для школы, требуются немалые затраты, малообеспеченным, многодетным семьям они не под силу. Но благодаря неравнодушным людям мы имеем возможность помочь таким родителям, — говорит председатель ОО «Дари добро» Мария Барамыгина.

В этом году в рамках совместной акции помощь предоставлена 85 школьникам от 7 до 14 лет, находящимся в сложной жизненной ситуации, им вручены письменные и канцелярские принадлежности, средства на приобретение которых были выделены администрацией МО «Алданский район», а 20 ребят из малообеспеченных семей получили сертификаты на приобретение канцелярии, ранцев, школьной одежды и обуви – об этом позаботились в ОО «Дари добро», чей призыв помочь активно поддержали магазины «Суперэконом», «Галерея», компания «Сахамедстрах», городская администрация, АО «АК «ЖДЯ», ООО О «СРП» и другие. Посильное участие в акции приняли также жители города, которые накануне приносили в пункт сбора школьные вещи.

Праздничное мероприятие, посвященное Дню знаний, прошло в стенах НКО «Стимул». Здесь собрались первоклашки с родителями и школьники постарше, которых радостно встречали забавные подружки Ляля и Кити – артисты алданского Театра юного зрителя Ольга Зверева и Ирина Афанасьева, устроившие ребятам веселое представление с подвижными играми, конкурсами и викторинами. Поздравить первоклассников пришел заместитель главы по социальным вопросам администрации МО «Алданский район» Игорь Сахно, пожелавший им здоровья, целеустремленности, отличной учебы. Председатель районной комиссии по делам несовершеннолетних Иван Елин, инспектор подразделения по делам несовершеннолетних Олеся Печерица вручили ребятам школьные наборы. И, конечно же, всех гостей ждал сладкий стол, малыши с удовольствием пили чай с вкуснейшими пирожными и пробовали сказочный торт, испеченные в подарок ребятне алданскими кондитерами.