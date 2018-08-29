Ореховый Спас 2018: что нельзя делать, история, традиции, приметы

29 августа мы празднуем Ореховый Спас его также называют Хлебный Спас. Перед Ореховым Спасом отмечают Успение Пресвятой Богородицы (28 августа) и завершения Успенского поста, который длится две недели – с 14 по 27 августа.

Ореховый Спас: история праздника

Согласно преданию, в это время в сирийском городе Едессе правил Авгарь, который был поражен проказой по всему телу. Молва о великих чудесах, которые творил Господь Иисус Христос, дошла до Сирии и до Авгаря. Не видя Спасителя, но уверовав в Него, Авгарь отсылает ему письмо с просьбой об исцелении и отсылает своего живописца Ананию – передать письмо и нарисовать Образ Господа.

Придя в Иерусалим, Анания никак не мог подойти к Спасителю из-за огромного количества народа, который окружал Господа и слушал его проповеди. Тогда он стал на камне и решил, глядя издали, нарисовать Образ Иисуса Христа, но ничего у него не получалось, Божественный свет, исходивший от Господа, ослеплял художника.

Спаситель Сам подозвал Ананию, назвав его по имени, передал для Авгаря краткое письмо и обещал прислать Своего ученика для наставления в спасении. Также Господь попросил воду и убрус (холст). Умывшись, он приложил убрус к лицу – и там отразился Его Божественный Лик.

Анания принес правителю Образ и письмо от Спасителя. Благоговейно приняв Великую Святыню, Авгарь получил исцеление, и лишь малая часть от болезни осталась на лице до прихода апостола.

Прибывшим в Едессу апостолом был святой Фаддей, который крестил Авгаря и всех жителей Едессы. Нерукотворный образ Спасителя был установлен в нише над воротами в город. И всякий, кто проходил в город, поклонялся Ему.

Так продолжалось много лет, пока один из правнуков Авгаря не впал в идолопоклонство, и у него возникло желание снять этот Образ с городских ворот. Но едесскому епископу было видение Господне, чтобы скрыть этот образ. Придя ночью вместе с прихожанами, епископ зажег лампаду и заложил образ глиняной доской и кирпичами.

Прошло много лет, и жители забыли о святыне. Однако в 545 году персидский царь осадил Едессу, и положение было безнадежным. И епископу Едессы было явление Пресвятой Богородицы, Которая повелевала достать Образ Спасителя из ниши для спасения города. Разобрав кирпичи, епископ увидел Нерукотворный Образ Спасителя, перед которым горела лампада, а на глиняной дощечке, которая прикрывала Лик, было отражение изображения Спасителя. С Нерукотворным Образом был совершен крестный ход, и персидское войско отступило.

Даже когда позднее Едессой завладели арабы, они не препятствовали поклонению этому Образу. В 944 году император Констатин выкупил у эмира этот Образ и с великими почестями перенес в Константинополь, в Фаросскую церковь Пресвятой Богородицы.

29 августа Святая Церковь вспоминает то чудесное событие, которое произошло в 944 году – перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа Господа нашего Иисуса Христа. Согласно же народным традициям, этот день называли Ореховый Спас, поскольку к этому времени поспевали орехи. Это время созревания зерновых культур, овощей, фруктов и всех плодов земли.

Ореховый или Хлебный спас: традиции

По традиции в этот день непременно нужно освятить в храме свежие орехи, воду и фрукты, а в старину также освящались колосья пшеницы, собранные накануне. Только после церковной молитвы и благодарности Всевышнему за хлеб насущный из освященных продуктов можно было готовить праздничный стол.

При этом по традиции практически во все блюда добавляют орехи, которые издавна наделяли целительной силой. Ценятся не только плоды, но и ореховые ветви. Ими запасались впрок на целый год, часто делали обереги. Многие до сих пор верят, что ореховый крест, повешенный у входной двери, защитит от завистников и недобрых помыслов. А попарившись в бане с банным веником из ореха, человек исцелится от болезней и приобретет защиту от сглаза. Их заготавливали и хранили отдельно, не смешивая с вениками, сделанными из других пород деревьев.

Из ореховых перепонок, залитых спиртом, хозяйки делают настойку. Такое лекарство помогает при простудах. А мазь на основе молодых орехов способна излечить боль в суставах. Если мед перемешать с орехами и давать мужчине на протяжении месяца, то его мужская сила удвоится.

В городах в этот день обычно устраивают ярмарки. Причем с такой ярмарки нельзя уходить с пустыми руками – иначе потом весь год будет безденежным. А вот если купить ткань и сшить из нее ребенку одежду, то это принесет тому крепкое здоровье, а семье будет сопутствовать удача.

Еще одна традиция на Ореховый Спас – досевание. После домашней молитвы хозяйки провожали мужей и сыновей на поля с хлебом и солью. На воз ставили три снопа, а сверху клали рожь в мешках, которая была предназначена для посева.

На Ореховый спас, точно так же, как и на Медовый, освящают воду в колодцах, очищают источники, бьющие из недр земли. Вода считается целительной и способна очистить душу, от накопившихся грехов.

Самые распространенные блюда на ореховый спас: печеные яблоки с орехами, шарлотка, различные торты с орехами и другие сладости, а также обязательно свежеиспеченный хлеб. Вечером зажигают свечи и после вечерней молитвы семья может приступать к праздничной трапезе.

Кроме хлеба, также готовят в этот день пироги с грибами и блюда с орехами, которыми обязательно угощают родных и близких.

Ореховый Спас: что нельзя делать в этот день

Существует ряд запретов на Ореховый Спас:

Нельзя отказываться от работы и лениться, потому что во время Третьего Спаса люди собирали урожай и готовились к зиме.

Нужно обязательно помогать тем, кто нуждается и нельзя отказывать детям, бедным и больным.

Во время Третьего Спаса нельзя выходить в лес без какого-то оберега, потому что там можно встретиться с злыми силами.

Ореховый спас: приметы и поверья

Сбор орехов начинала самая уважаемая женщина в округе. Потом к ней присоединялись и другие односельчане. Старались собрать как можно больше орехов, ведь, согласно поверью, чем больше орехов собрать, тем больше будет урожай зерновых на следующий год.

Если в лесу на голову упал орех, то это хороший знак, свидетельствующий об удаче в делах. Если первый попавшийся орех будет сладким, то год будет хорошим, если горький, то будут тяжелые испытания, а если не сильно спелый, то человека ждут важные известия. А найти два сросшихся ореха на праздник считается небывалым везеньем. Их необходимо подобрать левой рукой и положить в кошелек, чтобы привлечь деньги.

На Ореховый спас люди всегда внимательно следили за поведением птиц, особенно аистов, журавлей . Если аисты отлетят на юг к Третьему спасу, то на Покрова (14 октября) предвидеться сильный мороз, а весна наоборот ожидается солнечной. Птицы не спешат с отлетом – осень порадует теплом, зима начнется поздно, а весной будет прохладно.

При этом, по приданию, нужно покормить улетающих в теплые края птиц хлебными крошками. И если по дороге птицы встретят души почивших родственников, то передадут им послания.

За праздничным ужином нужно отдать дань уважения хозяйке и испробовать каждое блюдо, стоящее на столе. Тогда целый год будет сопутствовать удача и не будет финансовых проблем.

На праздник принято желать всем здоровья, такого же крепкого, как скорлупа ореха, благосостояния и Божьего благословения во всех начинаниях.

Также в древности девушки гадали на будущее и любовь. В этот день они срывали орехи и определяли, каким будет будущий год. Спелый и сладкий орех – к большой любви, недозрелый – к важной новости, гнилой – к беде, а горький – к проблемам в отношениях.