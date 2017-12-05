Опыт якутских спасателей востребован для развития спасательного дела в России

С 1 по 3 декабря в Москве состоялись учебно — методические сборы актива региональных отделений Российского союза спасателей (РОССОЮЗСПАС).

В работе сборов приняли участие: заместитель министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, президент РОССОЮЗСПАСА О.В.Баженов, председатель Высшего Совета РОССОЗСПАСа С.В.Щетинин, представители Общественной палаты при Президенте РФ, Следственного комитета РФ, добровольцы — спасатели. От Якутского отделения РОССОЮЗСПАСА принял участие начальник ГКУ Служба спасения РС(Я) Н.А.Находкин.

Он поделился своими впечатлениями о сборах:

Удачно сложилось, что я в отпуске и нахожусь в Москве. На сборах обсуждалась специфика и особенности ведения поисковых работ в природной среде. Здесь у наших спасателей богатый опыт, в т.ч. использования современных технологий. По итогам обмена опытом, многие из якутских разработок будут приняты на вооружение в других отделениях РОССОЮЗСПАСа: радиоуправляемый спасательный снаряд РУСС, поисково-спасательный «Маяк», плавающие костюмы и т.д. РОССОЮЗСПАС выступил за организацию производства «Маяков», обсуждается производство РУССов в Красноярске. Большой интерес вызвал практический опыт использования беспилотных летательных аппаратов. Видео репортаж якутского спасателя Афанасия Николаева о поисках 4-х летней Карины произвел сильное впечатление на всех, особенно, на представителей организаций добровольцев, занимающихся поисками детей. Он будет использоваться в учебных заведениях МЧС. В связи с подготовкой в МЧС поправок в ФЗ 151 «об аварийно-спасательных формированиях…» были подняты вопросы о приравнивании федеральных и субъектовых спасателей в пенсионном обеспечении. Замминистра МЧС О.Баженов подтвердил поддержку в данном вопросе, и такие поправки будут вноситься МЧС РФ. Также обсуждалось взаимодействие волонтеров, добровольческих объединений с государственными структурами при поисках детей.

Какие дальнейшие планы?

Меня с нашими разработками пригласили в Санкт-Петербург для обмена опытом и участия в крупных учениях по безопасности 7 декабря. Коль скоро буду в Питере, поучаствую на некоторых мероприятиях Дней Якутии, 14 декабря в Москве пройдет семинар в Академии Генштаба Минобороны, Дни Якутии в Москве, а там и отпуск кончится.