Опыт Якутска признан передовым на Дальневосточном форуме

О лучших практиках наставничества, взятых на вооружение администрацией Якутска участникам окружного форума «Наставник» рассказал глава города Айсен Николаев. Форум прошел 6 марта во Владивостоке.

Мероприятие собрало более 600 представителей органов власти разных уровней из всех регионов ДФО. Особенностью дальневосточного форума стало то, что в качестве отдельной площадки выделена тема наставничества на государственной службе.

Глава Якутска выступил спикером на панельной дискуссии, посвященной наставничеству в органах муниципальной и государственной власти. В разговоре также приняли участие первый заместитель председателя правительства Хабаровского края Юрий Чайка, мэр Владивостока Виталий Веркеенко, заместитель директора направления «Молодые профессионалы» АСИ Ирина Гордина-Невмержицкая, министр экономического развития и торговли Камчатского края Дмитрий Коростелев и другие.

Участники дискуссии искали ответ на вопрос, как воспитать кадры, которые отвечали бы требованиям, предъявляемым к чиновникам новой формации. По мнению Айсена Николаева, главная сложность заключается в том, что, с одной стороны, в своих действиях чиновник ограничен строгими рамками закона, с другой – добиться каких-либо существенных прорывов без проявления инициативы и творчества невозможно в том числе, и на государственной и муниципальной службе.

В своем выступлении глава Якутска поделился опытом, который используется окружной администрацией в вопросах подготовки и расстановки кадров.

Одним из эффективных видов наставничества является система временной вертикальной и горизонтальной ротации кадров. Для решения задач, выходящих за рамки реализации муниципальных программ и требующих неординарных подходов применяются проектные методы. Проектное управление выбрано в качестве основного механизма реализации Народной программы развития города Якутска «Работаем на успех Якутска». Проектный офис ведет работу по пяти направлениям: «Комфортный город», «Город без пыли», «Новые школы – столице», «Волокиты.нет», «Агропояс столицы». Личный пример руководителей также используется в качестве наставнических практик: молодые специалисты обязательно включаются в состав рабочих групп, которые встречаются с населением.

Для обучения передовым методами управления с 2012 года сотрудники муниципалитета и его учреждений проходят обучение по линии Агентства стратегических инициатив при Президенте РФ.

Информация вызвала интерес у частников разговора, а опыт Якутска был оценен как один из самых передовых в стране.