Опыт Якутска по сжиганию мусора заинтересовал субъекты ДФО и федеральные министерства

Опыт Якутии по установке первой на территории Российской Федерации японской бездымной мусоросжигающей печи заинтересовал дальневосточные субъекты и федеральные органы госвласти. Об этом сегодня сообщил врио главы Якутии Айсен Николаев в ходе пресс-подхода по итогам рабочего визита на Камчатку.

В Петропавловске-Камчатском Николаев принял участие в совещании по актуальным вопросам национальной безопасности на территории Дальнего Востока и в заседании Совета при полномочном представителе Президента РФ в ДФО.

«То, что сейчас город Якутск работает с японскими компаниями – появилась первая мусоросжигательная японская печь на Дальнем Востоке – это тоже важно. Наш опыт заинтересовал субъекты Дальнего Востока и федеральные министерства с точки зрения того, что можно создавать локальное мусоросжигающее производство на территории маленьких населенных пунктов», — сказал Айсен Николаев.

Он добавил, что японско-якутский проект по переработке отходов будет продолжен. «Тем более, что по экологическим требованиям к японскому оборудованию ни у одной из контролирующих структур претензий нет», — отметил Айсен Николаев.

Напомним, в мае в Якутске была запущена бездымная мусоросжигающая печь для медицинских отходов мощностью 500 тонн в год. В печи можно утилизировать медицинские отходы, изделия из пластика и другой мусор, который появляется в результате работы медицинских учреждений.

Проект по установке мусоросжигающей печи реализован в рамках сотрудничества между Окружной администрацией города Якутска и японской компанией «Хоккайдо корпорейшн». Соглашение о поставке печи было заключено в ходе III Восточного экономического форума в 2017 году.