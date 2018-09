Опять пошла трещина 😧 . Фото @crimyakutia_ru После ночного дождя на 203 мкр опять вскрылся "разлом", который недавно стал причиной провала в него автомобиля-манипулятора. После прошлого инцидента был произведен ремонт дороги, но как видим результаты сошли на нет после следующего же дождя.01.09.18г . #sakhalife #203мкр #трещина #разлом #якутск

