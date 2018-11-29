Опубликовано Инвестиционное послание Главы Якутии на 2019 год

Инвестиционная политика Якутии призвана стать действенным инструментом в достижении в республике поставленных Президентом РФ Владимиром Путиным национальных целей развития страны до 2024 года по качественному повышению уровня жизни и благосостояния населения, ускорению технологического развития и построению цифровой экономики, промышленному росту и запуску новых современных производств.

По мнению руководителя Якутии Айсена Николаева, «пора переходить от «создания институтов» к реальным ощутимым шагам с четким результатом». Он ставит задачу до 2024 года привлечь в новые инвестиционные проекты не менее 500 млрд. рублей, а к 2024 году Якутия должна войти в ТОП-20 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата.

«Мы заинтересованы в проектах, включающих создание новых высокопроизводительных рабочих мест для наших жителей, в проектах, обеспечивающих создание высокотехнологичной конкурентоспособной конечной продукции и, как следствие, формирующих поток новых налоговых поступлений в экономику», – поясняет Айсен Николаев и добавляет, что «внедрение современных экологически чистых технологий и высокий уровень социальной ответственности бизнеса будут для нас весомыми критериями в выборе инвесторов».

Драйверами развития экономики региона призваны стать транспортно-логистический и туристско-рекреационный секторы, сектор информационных технологий, сектор креативной экономики, лесопромышленный, агропромышленный и биотехнологический секторы.

По ключевым проектам глава определил персональных менеджеров. Например, за строительство моста через реку Лена будет ответственен заместитель председателя правительства Кирилл Бычков, создание предприятий по переработке природного газа будет курировать министр промышленности и геологии Максим Терещенко.

Инвестиционное послание Главы Республики Саха (Якутия) А.С. Николаева на 2019 год:

В мае этого года Президент России Владимир Владимирович Путин определил национальные цели развития страны до 2024 года – качественное повышение уровня жизни и благосостояния населения, ускорение технологического развития и построение цифровой экономики, промышленный рост и запуск новых современных производств. Наша инвестиционная политика должна стать действенным инструментом в достижении поставленных целей в Республике Саха (Якутия).

Сегодня у нас есть серьезный задел для реализации целей прорывного развития. Республика Саха (Якутия) обеспечивает 23% совокупного валового регионального продукта Дальнего Востока, 39% частных привлеченных инвестиций и 35% налоговых поступлений в федеральный бюджет от налогоплательщиков макрорегиона. Якутия входит в топ-10 регионов России по инвестициям на душу населения (400 тыс.рублей/чел.) и по уровню развития человеческого капитала, который отражает существующий потенциал создания в республике инновационной, креативной экономики.

Для развития новой экономики надо менять структуру инвестиций и стремиться к расширению вложений в капиталоемкие несырьевые секторы. Это задачи долгосрочного характера, но начинать решать их надо уже сегодня.

Для этого необходимо пересмотреть принципы инвестиционной политики, трансформировать осторожную позицию в активный и открытый диалог с широким кругом потенциальных инвесторов.

Основной целью инвестиционной политики республики на ближайшие годы станет формирование эффективной системы привлечения инвестиций в Республику Саха (Якутия) для создания экономики будущего, обеспечивающей лидерство республики по темпам развития и качеству жизни людей.

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Для адекватного и быстрого ответа на современные вызовы нам пора переходить от «создания институтов» к реальным ощутимым шагам с четким результатом. Необходимо перезагрузить инвестиционные институты республики, разграничить и упорядочить их работу и функции, увязать каждый шаг с достижением стратегических целей. Мы можем и должны принимать решения, соответствующие внешним условиям.

Тактическая задача на сегодня – отказ от неэффективных проектов и постоянный поиск новых нелинейных решений. Эффективная и системная работа позволит консолидировать все доступные ресурсы на реализацию приоритетных проектов. До 2024 года планируется привлечь в новые инвестиционные проекты не менее 500 млрд.рублей.

Мы заинтересованы в проектах, включающих создание новых высокопроизводительных рабочих мест для наших жителей, в проектах, обеспечивающих создание высокотехнологичной конкурентоспособной конечной продукции и, как следствие, формирующих поток новых налоговых поступлений в экономику.

Внедрение современных экологически чистых технологий и высокий уровень социальной ответственности бизнеса будут для нас весомыми критериями в выборе инвесторов.

Диалог с крупными партнерами будет строиться на принципах индивидуальности и адресности подхода к взаимовыгодным условиям, форматам поддержки в обмен на инвестиции, отвечающим интересам государства.

Основным критерием соответствия проектов интересам республики будет их способность выполнить задачу снятия транспортных, энергетических, телекоммуникационных ограничений, создания социальной и общественной инфраструктуры на территории Республики Саха (Якутия).

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В этом русле важно постоянное взаимодействие с рабочей группой Правительства Российской Федерации по содействию реализации новых инвестиционных проектов, направленных на исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Национальные проекты и финансовые ресурсы, направляемые в регионы для решения стратегических задач, позволят улучшить инвестиционный климат республики путем строительства дорог, аэропортов, линий высокоскоростного Интернета. Национальные проекты станут мощным толчком для развития строительного и социального бизнеса, развития некоммерческих организаций, в целом для создания новых рабочих мест, прежде всего, в частных предприятиях.

Интересам республики и всей страны будет отвечать строительство дорог, мостовых переходов в нашем крупнейшем по территории регионе, создание объектов профессионального образования и здравоохранения в зонах опережающего экономического развития и концентрации инвестиционной активности крупных недропользователей.

Капиталоемкие проекты вложений в инфраструктуру могут быть синхронизированы с запуском в России механизма инфраструктурной ипотеки и адресной инфраструктурной поддержки.

Еще активнее будут использованы меры стимулирования инвестиционной деятельности в рамках ускоренного развития Дальнего Востока, в приоритетных секторах экономики Республики Саха (Якутия). Так, в целях применения механизма сниженных энерготарифов для инвестиционных проектов с высокой энергонагрузкой будет оказана поддержка для их включения в Национальную программу развития Дальнего Востока.

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На основе стратегического анализа мировых трендов определены секторы инвестиционной привлекательности, которые станут драйверами развития экономики Республики Саха (Якутия).

Это транспортно-логистический и туристско-рекреационный секторы, сектор информационных технологий, сектор креативной экономики и экономики знаний, лесопромышленный, агропромышленный и биотехнологический сектор.

Их реализация невозможна без базового сектора – современных эффективных и экологичных технологий добычи и переработки сырья и комфортной среды проживания с необходимой жилищной и социальной инфраструктурой.

Мы готовы рассмотреть предложения каждого потенциального инвестора по наиболее значимым проектам республики, проработка и реализация которых начнется уже в 2019 году. Важным считаю определение персонального менеджера ключевых проектов:

Строительство моста через реку Лена – заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Бычков К.Е.;

Строительство онкологического диспансера (2-я очередь) и кардиологического диспансера (2-я очередь) – заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Балабкина О.В.;

Строительство современной высокотехнологичной Жатайской судоверфи и реконструкция международного терминала аэропорта «Якутск» – первый заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Колодезников А.З.;

Парк высоких технологий и Центр обработки данных – министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия) Семенов А.А.;

Строительство объектов социальной сферы в городе Якутске по проекту государственно-частного партнерства – министр экономики Республики Саха (Якутия) Данилова М.А.;

Создание предприятий по переработке природного газа – министр промышленности и геологии Республики Саха (Якутия) Терещенко М.В.

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В настоящее время в Российской Федерации активно совершенствуется законодательство об инвестиционной деятельности, развиваются инструменты привлечения инвестиций.

На этом фоне принятый в 2013 году республиканский закон об инвестиционной деятельности уже не отвечает новым требованиям, а Инвестиционная стратегия, принятая в 2014 году, завершила свое действие два года назад. Поэтому стоит задача в кратчайшие сроки актуализировать существующую нормативную правовую базу республики, регулирующую инвестиционную деятельность.

Это необходимо для того, чтобы заложить прочный фундамент для прозрачных, предсказуемых и последовательных взаимоотношений с инвесторами. Правила партнерства, свод преференций и обязательств должны стать основой для достижения договоренностей и их последующего соблюдения, как со стороны республики, так и со стороны инвесторов.

Поступательно и системно, шаг за шагом мы должны улучшать бизнес-климат в республике, снижать существующие административные барьеры для предпринимателей.

В 2019 году необходимо на треть сократить виды регионального надзора с существующих 27 до 19 видов, внедрить риск-ориентированный подход по всем видам регионального надзора.

В этом году на 48 дней сокращены сроки выдачи разрешения на строительство. Считаю возможным сократить этот срок еще не менее, чем на 10 дней в 2019 году, чтобы вся процедура выдачи разрешения не превышала 100 дней.

Есть потенциал сокращения сроков по подключению к сетям газоснабжения. Считаю важным в 2019 году провести всю необходимую работу по их сокращению на 10% (15 дней).

Ранее мы сократили среднее время регистрации юридических лиц с 12 дней до 11 дней. У нас есть все возможности добиться лучшего среднего времени по всей России в 9 дней уже в 2019 году.

Востребованность многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг доказывают очереди и время ожидания. В 2019 году для удобства предпринимателей откроем в республике еще не менее 10 окон МФЦ для бизнеса.

На 70% будет расширен перечень государственных и муниципальных услуг, предоставляемых и используемых в электронном виде.

Более половины (54%) всех обязательных региональных государственных услуг можно будет заявить дистанционно. Сейчас только треть услуг предоставляется таким способом.

Проведя эту работу, мы повысим свои позиции в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, чтобы к 2024 году войти в ТОП-20 Национального рейтинга.

Кроме того, мы должны добиться учета инициатив нашего бизнес-сообщества в плане «Трансформация делового климата», который разрабатывается Минэкономразвития России и Агентством стратегических инициатив. План направлен на налаживание системного и оперативного реагирования органов государственной власти на запросы бизнес-сообщества. Одним из важных направлений работы станет инвентаризация и последующая отмена избыточных и устаревших норм законодательства.

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Уже сегодня мы упорядочиваем систему совещательных и координационных органов. Лично возглавлю Координационный совет по предпринимательству. Уверен, в его состав войдут активные, компетентные, ответственные предприниматели, в том числе из муниципалитетов республики.

Особого внимания требует наш, местный предприниматель. Ему необходимо оказать дополнительную поддержку, привлечь к реализации крупных инвестиционных проектов. Необходимо создавать такие условия, чтобы предприниматели не боялись за свой бизнес, проявляли инициативу, выходили из тени, опираясь на поддержку органов власти.

В последние годы все больше жителей республики открывают свое дело, но все же этого недостаточно для сохранения и ускорения набранных темпов роста.

В целях стимулирования инвестиционной активности хозяйствующих субъектов с 1 января 2019 года от налогообложения будет освобождено всё движимое имущество, независимо от года принятия его на учет в качестве основных средств.

Считаю также возможным отложить на год введение налога на имущество организаций, исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения, в части отдельных объектов коммерческой деятельности.

В целях развития конкурентной среды необходимо освобождать конкурентные рынки от постоянного присутствия государства. Реализацию задачи по привлечению частных инвестиций, внедрения цифровых технологий и развития конкуренции в жилищно-коммунальной сфере, к примеру, вижу через преобразование ГУП «ЖКХ РС(Я)» с учетом сохранения централизованного управления только в арктических и северных районах республики. Такую же задачу целесообразно решать на рынке предоставления услуг связи и медиа-ресурсов.

Также поручаю Правительству разработать план действий по привлечению частных инвестиций в социальную сферу, передачу на аутсорсинг государственных и муниципальных услуг населению в образовании, здравоохранении и социальном обеспечении и приступить к его реализации в 2019 году. Здесь можно активно использовать предлагаемые инструменты Внешэкономбанка, в рамках подписанного Соглашения о сотрудничестве. Примером может стать первый в России детский оздоровительный центр, который планируется построить на средства инвестора на Табагинском мысе к 2020 году.

Понимая отличие интересов малого и среднего бизнеса от интересов крупных инвесторов, будет обновлена концепция работы инвестиционного блока Координационного Совета по предпринимательству при Главе Республики Саха (Якутия).

Инвестиционный блок возьмет на себя определение стратегии и механизмов привлечения инвестиций в экономику Республики Саха (Якутия), решение вопросов реализации крупных и инфраструктурных проектов, размещения производительных сил, связанных с реализацией инвестиционных проектов, оптимизации участия государства на конкурентных рынках, реформирования инвестиционного законодательства.

В своем составе инвестиционный блок объединит компетентных специалистов в области привлечения инвестиций. Участие представителей потенциальных инвесторов, федеральных и региональных институтов развития, системообразующих банков страны откроет для них потенциал для локализации бизнеса и ресурсов на территории Республики Саха (Якутия).

Совет закрепит гарантии инвесторам по выполнению достигнутых договоренностей по вхождению в инвестиционный проект и выступит площадкой для решения вопросов, возникающих на всех его стадиях. Будут внедрены в практику тематические Дни инвесторов для прямого общения с Главой Республики Саха (Якутия).

Сплоченная команда руководства республики, ее открытость, возможность прямого общения с каждым членом Правительства станут безусловными принципами в общении бизнеса и власти.

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Приоритетная задача – консолидация усилий всех институтов развития, четкое упорядочивание их специализации.

Первый шаг сделан. Агентство инвестиционного развития переформатировано в Агентство привлечения инвестиций и поддержки экспорта Республики Саха (Якутия). Перед ним поставлены амбициозные задачи по налаживанию прямых контактов с инвесторами и представления наших производителей на международных рынках. Агентство уже сегодня задает высокую планку профессионального взаимодействия с российскими и зарубежными инвесторами.

В продолжение «перезагрузки» институтов развития необходимо создать региональную экосистему поддержки инновационных проектов и проектов цифровизации.

Этому будет способствовать открытие ИТ-Парка в городе Якутске и создание Фонда посевных технологий для акселерации высокотехнологичных проектов. Это создаст условия для привлечения якутскими стартапами внешних инвестиций мировых венчурных фондов.

Мы видим констуктивное взаимодействие, которое уже сложилось в этой сфере с нашими партнерами на федеральном уровне – Корпорацией развития Дальнего Востока, Фондом развития Дальнего Востока, Российским экспортным центром. Совместно с ВЭБ-Инновации мы создали посевной фонд, с Корпорацией развития малого и среднего предпринимательства – первую региональную лизинговую компанию. Необходимо распространить этот опыт и на другие сферы. Республика Саха (Якутия) должна стать пилотным регионом по апробации новых механизмов взаимодействия федеральных институтов развития с региональными для улучшения инвестиционного климата.

Безусловно, концентрация сил и средств на развитии высоких технологий и ИТ должна сочетаться с обеспечением притока инвестиций в уже существующие конкурентоспособные отрасли и предприятия.

Глобальная цифровизация и массовый уход потребителя в сети становится ключевым вызовом для банковско-страховой системы республики. «Алмазэргиэнбанк» и страховая компания «Стерх» должны стать драйверами трансфера онлайн технологий и цифровизации финансовых услуг для местного бизнеса и населения. Необходимо внимательно рассмотреть открывающиеся возможности взаимодействия с участниками создаваемого Международного финансового центра на Дальнем Востоке.

Проекты несырьевого сектора – креативные отрасли, ИТ-стартапы, перерабатывающие производства в агропромышленном комплексе должны стать площадкой реализации и развития компетенций нашей молодежи.

Локомотивом развития этого сектора станет Корпорация развития Республики Саха (Якутия), которая возьмет на себя поддержку несырьевой экономики.

Промышленными и инфраструктурными проектами, связанными с федеральными формами государственной поддержки и федеральными институтами развития, займется группа компаний РИК.

Созданные в республике ТОСЭР открыты для крупных и малых перспективных проектов.

Уже сегодня идет работа по включению Жатайской судоверфи в ТОР «Кангалассы», на очереди туристский кластер «Северная мозаика» и транспортно-логистическая площадка в п. Нижний Бестях. Кроме того, активно идет включение новых резидентов в ТОСЭР «Южная Якутия», рассматривается возможность включения в него Эльгинского месторождения каменных углей.

Отдельного внимания и проработки требуют инвестиционные проекты в Арктической зоне Республики Саха (Якутия). Стимулирование их реализации будет рассматриваться с учетом баланса интересов всех сторон, принимая во внимание особую хрупкость экологии, потенциально слабую вовлеченность местного населения в производственные процессы.

Мы пригласили в республику высококвалифицированных специалистов, имеющих опыт в привлечении инвестиций. Уверен, коллеги приложат все усилия, чтобы выстроить взаимовыгодное сотрудничество с крупными предприятиями, потенциальными инвесторами и федеральными институтами развития для расширения каналов привлечения инвестиций в республику.

Вместе с тем, нам необходимо повышать компетенции местных специалистов, задействованных в привлечении инвестиций, повышать профессиональные навыки государственных гражданских и муниципальных служащих, специалистов институтов развития, ответственных за сопровождение и реализацию проектов. И это еще одна важнейшая задача, требующая решения для повышения результативности инвестиционной деятельности в нашей республике.

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Фото АГИП РС(Я)