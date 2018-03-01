Опровержение министерства здравоохранения Якутии

Министерство здравоохранения сообщает:

Сегодня в одном из средств массовой информации республики была опубликована ложная информация о недостатке лекарственных препаратов по льготным рецептам для больных сахарным диабетом. Данная статья имеет провокационный характер, обусловленный высокой степенью конкуренции среди фармацевтических компаний.

Приводим официальные комментарии:

Генеральный директор МУП «Аптеки Якутска»- Готовцева Мария Егоровна:

«В лекарственных средствах по льготным рецептам для больных с сахарным диабетом дефицита нет. Также не имеется жалоб, и нет отказов от имеющихся в аптеках препаратов».

Сыдыкова Любовь Ахмедовна главный внештатный эндокринолог МЗ РС(Я):

«За последние 10 лет в РС (Я) более 90% назначаемых инсулинов относятся к группе аналогов инсулина (ультракороткие инсулины и инсулины длительного действия). Аналоги инсулина – это инновационные инсулины с заданными усовершенствованными свойствами.

Учитывая альтернативные схемы инсулинотерапии, при выборе препарата инсулина для лечения пациентов с СД в РС (Я) оцениваются соотношение между затратами и эффективностью, безопасностью, качеством жизни больных.

Утилитарная стоимость того или иного инсулина не имеет значения, всегда проводятся расчеты стоимости лечения за месяц, за 1 год с учетом поправки на среднесуточную дозировку. Кроме того, учитывается качество жизни пациента, его возможности по частоте проведения самоконтроля, риск осложнений и другие показатели.

При выборе препарата инсулина эндокринологи РС(Я) руководствуются только клинико-фармакоэкономическими характеристиками, учитывают многие аспекты индивидуализированного подхода к пациентам с сахарным диабетом».

Эверстова Анастасия Аркадьевна руководитель отдела лекарственного обеспечения и медицинской техники МЗ РС(Я):

«Закупка инсулина «Туджео» и инсулина «Апидра» действительно произведена у одной фармацевтической компании, и регламентирована законом. В Министерстве здравоохранения в отделе лекарственного обеспечения осуществляется свод заявок на инсулины. Система формирования заявок очень прозрачна. Каждая упаковка инсулина персонифицирована. При необходимости, электронно, можно отследить для какого пациента, из какого лечебного учреждения оформлена заявка. Главный внештатный эндокринолог осуществляет контроль адекватности дозировок того или иного инсулина, оценку экономической целесообразности, сверку с регистром больных СД. На уровне МЗ РС (Я) при подготовке к закупкам инсулинов замена одного вида инсулина на другой не допустима. Замена препарата при необходимости осуществляется лечащим врачом эндокринологом, ведущим диспансерное наблюдение пациента.

Товарный запас в конце 2017 года был отправлен в арктические районы, на 2018 год наличие препаратов было обеспечено заблаговременно».

Отец ребёнка с сахарным диабетом: «Мы не испытываем ни задержек препарата, ни его недостатка. И никогда не замечали, всегда запасаемся заранее на 1 месяц. Понимая, насколько важен инсулин для жизни моего малыша, я всегда слежу за наличием препарата, и не имею претензий».

Князев Николай Юрьевич, пациент с сахарным диабетом: «По льготным рецептам все получаю всегда вовремя, никакого дефицита не наблюдал».

Иванова Иза Иннокентьевна, пациент с сахарным диабетом:

«Ни у меня, ни у подруг по сахарному диабету, нет проблем с лекарственными препаратами. В аптеках всегда есть все. От своих знакомых тоже не слышала недовольств».

Качественное, своевременное и адекватное лечение сахарного диабета является важной стратегической задачей здравоохранения РС (Я). При возникновении вопросов по лекарственному обеспечению обращайтесь в отдел лекарственного обеспечения и медицинской техники МЗ РС(Я) по телефону: (4112) 42-53-28