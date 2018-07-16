Опрос: какой политической ориентации вы хотите видеть мэра Якутска?

По вашему мнению, какой политической ориентации должен быть мэр Якутска? Какой политической ориентации вы хотите видеть мэра Якутска? Консерватор

Либерал

Социалист

Коммунист

Правых взглядов

Центрист

НЕ ЗНАЮ - лишь бы человек был бы хороший Смотреть результаты Загрузка ... Загрузка ... Архив опросов Источник: SAKHALIFE.RU

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