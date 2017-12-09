Опрос — какая участница «Мисс РС(Я) 2018» самая лучшая?

Предлагаем вам принять участие в народном опросе — какая участница конкурса «Мисс Республика Саха (Якутия) 2018» самая лучшая? (голосование находится в конце списка участниц). 1 участница Тарновская Виктория

@vichka_endlessness

Представляет город Якутск

* 2 участница Пудова Айыына

@pudova_aiyyna

Представляет Хангаласский улус * 3 участница Любовь Винокурова

@liubovvie * 4 участница Наталья Строева

@stroevatasha

Представляет г. Якутск * 5 участница Елена Егорова @anellllena

Представляет город Мирный * 6 участница Кычкина Сайаана

@saya_anakuo

Представляет Кобяйский улус * 7 участница Любовь Дикусар @dikusar.l.v

Представляет г. Якутск * 8 участница Анита Бугуева @skryabina_tatalina

Представляет Вилюйский улус * 9 участница Петрова Наталья

@petrova_natalya * 10 участница Алина Данилова

@danilova.alina777

Представляет Таттинский улус * 11 участница Зоя Попова @ppva_z

Представляет Усть-Алданский улус * 12 участница Евгения Тимкина

@jenya_timkina

Представляет город Якутск * 13 участница Сардана Порядина, @sardana_poryadina

Представляет г.Якутск * 14 участница Хохолова Любовь

@mistake_of_nature

Родилась в Олекминском районе * 15 участница Виктория Син @pandavsy

город Якутск * 16 участница Айтина Сидорова @aytinasid

Представляет Намский улус *** ОПРОС «Какая участница «Мисс РС(Я) 2018″ самая лучшая? (по вашему мнению)» comments powered by HyperComments Какая участница "Мисс РС(Я) 2018" самая лучшая? (по вашему мнению) Тарновская Виктория

Пудова Айыына

Любовь Винокурова

Наталья Строева

Елена Егорова

Кычкина Сайаана

Любовь Дикусар

Анита Бугуева

Петрова Наталья

Алина Данилова

Зоя Попова

Евгения Тимкина

Сардана Порядина

Хохолова Любовь

Виктория Син

Айтина Сидорова Смотреть результаты Загрузка ... Загрузка ... Архив опросов Источник: Фотографии - https://www.instagram.com/missyakutia/

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