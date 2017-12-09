Опрос — какая участница «Мисс РС(Я) 2018» самая лучшая?

Предлагаем вам принять участие в народном опросе — какая участница конкурса «Мисс Республика Саха (Якутия) 2018» самая лучшая? (голосование находится в конце списка участниц).
1 участница
Тарновская Виктория
@vichka_endlessness
Представляет город Якутск
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2 участница
Пудова Айыына
@pudova_aiyyna
Представляет Хангаласский улус
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3 участница
Любовь Винокурова
@liubovvie
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4 участница
Наталья Строева
@stroevatasha
Представляет г. Якутск
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5 участница
Елена Егорова @anellllena
Представляет город Мирный
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6 участница
Кычкина Сайаана
@saya_anakuo
Представляет Кобяйский улус
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7 участница
Любовь Дикусар @dikusar.l.v
Представляет г. Якутск
*
8 участница
Анита Бугуева @skryabina_tatalina
Представляет Вилюйский улус
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9 участница
Петрова Наталья
@petrova_natalya
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10 участница
Алина Данилова
@danilova.alina777
Представляет Таттинский улус
*
11 участница
Зоя Попова @ppva_z
Представляет Усть-Алданский улус
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12 участница
Евгения Тимкина
@jenya_timkina
Представляет город Якутск
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13 участница
Сардана Порядина, @sardana_poryadina
Представляет г.Якутск
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14 участница
Хохолова Любовь
@mistake_of_nature
Родилась в Олекминском районе
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15 участница
Виктория Син @pandavsy
город Якутск
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16 участница
Айтина Сидорова @aytinasid
Представляет Намский улус
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ОПРОС
«Какая участница «Мисс РС(Я) 2018″ самая лучшая? (по вашему мнению)»comments powered by HyperComments