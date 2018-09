Определились все победители турнира Дмитрия Коркина

View this post on Instagram

Телеканал «Якутия 24» публикует список всех победителей и призеров международного турнира по вольной борьбе памяти Дмитрия Коркина, который прошел с 6 по 8 сентября. • 57 кг 1. Тютрин Арыйаан (Россия/Якутия) 2. Ибрагимов Парвиз (Азербайджан) 3. Ринчинов Димчик (Беларусь) 3. Гармаев Тамир (Россия/Бурятия) 5. Эспек Виталий (Россия/Якутия) 5. Арай Рикуто (Япония) • 61 кг 1. Гварзатилов Ахмеднаби (Азербайджан) 2. Тувшинтулга Туменбилег (Монголия) 3. Потапов Айсен (Россия/Якутия) 3. Александров Ньургун (Россия/Якутия) 5. Владимиров Семен (Россия/Якутия) 5. Иванов Николай (Россия/Якутия) • 65 кг 1. Рассадин Виктор (Россия/Якутия) 2. Тумур-Очир Тулга (Монголия) 3. Боровицкий Алексей (Россия/Бурятия) 3. Ниязбеков Даулет (Kазахстан) 5. Окасов Саятбек (Казахстан) 5. Цыренов Баяр (Россия/Бурятия) • Далее на сайте yk24.ru #нвксаха #Якутия_24