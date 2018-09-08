Определились все победители и призеры второго дня турнира Коркина

НВК САХА – Определились все победители и призеры второго дня международного турнира “Дмитрий Коркина”. Телеканал “Якутия 24” публикует список по весовым категориям. 57 кг.

1. Тютрин Арыйаан (Якутия)

2. Ибрагимов Парвиз (Азербайджан)

3. Ринчинов Димчик (Беларусь)

3. Гармаев Тамир (Бурятия)

5. Эспек Виталий (Якутия)

5. Арай Рикуто (Япония) 65 кг.

1. Рассадин Виктор (Якутия)

2. Тумур-Очир Тулга (Монголия)

3. Боровицкий Алексей (Бурятия)

3. Ниязбеков Даулет (Kазахстан)

5. Окасов Саятбек (Казахстан)

5. Цыренов Баяр (Бурятия) 74 кг.

1. Сучков Никита (Красноярск)

2. Чамизо Франк (Италия)

3. Касумов Исраил (Красноярск)

3. Омаров Гаджимурад (Азербайджан)

5. Усманов Ахмед (Дагестан)

5. Устинов Герман (Якутия) 86 кг.

1. Базригалех Ахмад (Иран)

2. Мусалалиев Арсенали (Дагестан)

3. Кцоев Сослан (Алания)

3. Оргодол Уйтумэн (Монголия)

5. Александр Зеленков (Красноярск)

5. Хейно Вилли (Финляндия) 97 кг.

1. Гаджиев Нурмагомед (Азербайджан)

2. Улзийсайхан Батзул (Монголия)

3. Овсянников Игорь (Красноярск)

3. Белоновский Юрий (Красноярск)

5. Хаджехсалехани Масуд (Иран)

5. Джиоев Эрик (Красноярск) Список предоставлен замдиректора радио НВК «Саха» Николаем Бястиновым. 8 сентября пройдут встречи в весовых категориях 61, 70, 79, 92 и 125 кг. Прямую трансляцию поединков проводит телеканал НВК «Саха». Источник: http://nvk-online.ru/opredelilis-vse-pobediteli-i-prizery-vtorogo-dnya-turnira-korkina/

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