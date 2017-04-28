Определились победители легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Наш университет»

Определены победители традиционной легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Наш университет», прошедшей 27 апреля.

В тройку лидеров попали команды института естественных наук, горного института и института языков и культуры народов Северо-Востока РФ. Среди студентов института физической культуры и спорта лучшей оказалась команда четверокурсников.

Эстафета в университете проводится 61-й раз. Каждое учебное подразделение выставило команду из 14 спортсменов: восьми юношей и шести девушек. Профильное подразделение вуза – ИФКиС – представило пять команд: по одной на каждый курс. Спортсмены пробежали 14 этапов. Жюри – преподаватели кафедры физического воспитания Института физической культуры и спорта СВФУ – отметило массовость участия студентов на эстафете. Лидеры, согласно турнирной таблице, показали значительное преимущество во всех трех группах состязания.

«Отрадно, что наши студенты занимаются спортом, достойно представляя свои факультеты и институты. Позвольте от лица профсоюзной организации студентов поздравить победителей и отметить призами сборные, которые вместе, общими усилиями пришли к победе», – выступил председатель первичной профсоюзной организации студентов Александр Сусоев.

«Замечательно, что наши студенты дают нам поводы чаще писать в газете об их спортивных достижениях, – отметила главный редактор газеты «Наш университет» Туяра Павлова. – Желаю вам, чтобы побед и успехов было еще больше».

Лучшим бегуном турнира стал студент Технологического института СВФУ Игорь Филиппов. Победители и призеры эстафеты награждены медалями, дипломами и специальными призами. Команды-победители получили дипломы и переходящие кубки, они примут участие в легкоатлетической эстафете на призы газеты «Якутия», которая ежегодно проходит 9 мая.