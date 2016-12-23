Определены призеры акции «Якутскэнерго»

20 декабря состоялся розыгрыш призов акции «Онлайн оплати – айфон получи!», организованной Энергосбытом ПАО «Якутскэнерго» для пользователей личного кабинета энергокомпании.

Акция стартовала 19 октября и длилась до 19 декабря. Ее участниками автоматически стали все пользователи личного кабинета, которые до срока окончания акции зарегистрировались на сайте «Якутскэнерго», произвели онлайн-платеж за услуги энергокомпании и не имели задолженности за энергоресурсы.

Розыгрыш призов проводился среди 4,5 тыс. клиентов – пользователей личного кабинета «Якутскэнерго», проживающих практически на всей территории обслуживания энергокомпании. А это – 20 районов и улусов республики, а также г. Якутск.

Выбор победителей основан на работе специальной компьютерной программы – генератора случайных чисел. Определение победителей производилось запуском программы, которая определяет выигрышные номера, соответствующие лицевым счетам потребителей.

Обладателем айфона 5 поколения стал потребитель из Олекминска (лицевой счет № 11000002095), айфона 6 поколения – житель села Петровка Мегино-Кангаласского улуса (лицевой счет № 23000011614)

Супер-приз достался жителю Вилюйска (лицевой счет №32000002881).

Кроме того, разыграны 90 поощрительных призов.

Информация о розыгрыше призов акции «Онлайн оплати – айфон получи» размещена на сайте «Якутскэнерго»: Протокол розыгрыша.