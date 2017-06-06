Определены победители республиканских экологических конкурсов

5 июня, во время торжественного мероприятия, посвященного Всемирному дню окружающей среды и Дню эколога России, были награждены победители республиканских конкурсов «Заповедное путешествие-2017» и «Школа и охрана природы», которые были проведены в рамках подпрограммы «Развитие» Целевой программы НО «ЦФБП РС(Я)» «Во имя будущего» на 2016-2020 годы Некоммерческой организацией «Целевой фонд будущих поколений РС(Я)» и Министерством охраны природы РС(Я).

Республиканский конкурс проектов по созданию эколого-просветительских экспедиционных троп на особо охраняемых природных территориях республиканского и федерального статуса Республики Саха (Якутия) – «Заповедное путешествие – 2017» был объявлен 20 апреля 2017 года Министерством охраны природы РС(Я) совместно с НО «Целевой фонд будущих поколений».

По итогам конкурсной комиссией было решено определить следующие результаты:

— 250 000 рублей – проект «Экотропа «Заповедная Кэнкэмэ» МОБУ «Физико-технический лицей имени В.П. Ларионова» ГО «Город Якутск»;

— 250 000 рублей – проект «Полярная тропа «Игнашка» МБОУ «Тиксинская средняя общеобразовательная школа №1» МО «Булунский улус (район)»

Республиканский конкурс проектов по экологическому мониторингу «Школа и охрана природы» также был организован Министерством охраны природы РС(Я) совместно с Некоммерческой организацией «Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия)» и стартовал 15 мая 2017 г.

К участию в конкурсе были приглашены учащиеся с 6 по 10 классы общеобразовательных учреждений под руководством педагогов, занимающиеся учебно-исследовательской, природоохранной деятельностью, принимающие активное участие в краеведческой работе.

Конкурс проводился среди 5-ти групп районов. Победители определялись отдельно в каждой группе.

В результате рассмотрения и оценки заявок победителями определены следующие проекты:

— 100 000 рублей – проект «Влияние несанкционированных свалок на окружающую среду и здоровье человека» МКОУ «Заречная общеобразовательная школа» Олекминского района (группа районов (улусов);

— 100 000 рублей – проект «По следам Ричарда Маака в Вилюйском регионе» ГБОУ РС(Я) с УИОП «Верхневилюйский республиканский лицей-интернат М.А. Алексеева» Верхневилюйский район (группа улусов «Сельскохозяйственные»);

— 100 000 рублей – проект «Экологический мониторинг водных объектов с. Жиганск методом биоиндикации» МБОУ «Линдинская малокомплектная основная общеобразовательная школа» Жиганский национальный эвенкийский район (группа улусов) «Северные-Арктические»);

— 100 000 рублей – проект «Школьный кружок экологического направления «Зеленый город» МБОУ «СОШ г. Среднеколымска» Среднеколымский район (группа улусов «Северные-Арктические);

— 100 000 рублей – проект «Экологическая тропа «Таинственный язык родной природы» МБОУ «Джикимдинская средняя общеобразовательная школа им. С.П. Данилова» Горный улус (группа улусов «Центральные»).