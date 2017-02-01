Определены победители Open Innovations Startup Tour-2017 в Якутске

30-31 января 2017 г. в Якутске состоялась крупнейшая в России и в Восточной Европе стартап-конференция Open Innovations Startup Tour-2017, крупнейшее роад-шоу России и СНГ по поиску перспективных проектов.

Организаторы : Правительство Республики Саха (Якутия), Фонд Сколково, ГАУ «Технопарк «Якутия», Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова.

В приветственном слове участникам конференции Председатель Правительства РС (Я) Евгений ЧЕКИН отметил, что всесьма символично, что данный проект реализуется в Год молодежи, именно молодежь и предпринимательство представляют тот симбиоз, который будет вселять уверенность в будущем. «Стартап-тур это, прежде всего коммуникации, а коммуникации – это знания, обмен опытом, возможность встретится с людьми, которые могут оказать поддержку. Этот форум должен вдохновить молодежь на занятие предпринимательством».

«Я приезжал Якутию три года назад, и знаете, я удивлен, активностью ваших предпринимателей! Хочется отметить, что предпринимательство и успешный бизнес невозможны без обучения, — заявил советник президента Фонда «Сколково» Пекка ВИЛЬЯКАЙНЕН. — Мы организуем этот тур для поиска новых перспективных проектов, которые в дальнейшем смогут создать основу для новой экономики региона и страны в целом». Как отметил директор Технопарка «Якутия» Анатолий СЕМЕНОВ: «Мы рассчитываем, что проекты получат не только хорошую экспертизу, но и инвестиции федеральных фондов. Надеемся, что Фонд «Сколково» оценит потенциал Якутии как инновационного центра Дальнего Востока, инфраструктурные возможности которого способствуют появлению передовых технологий».

Стартап-конкурс прошел по трем направлениям, биомедицинский, индустриальный и IT треки. Определены девять победителей Open Innovations Startup Tour-2017 «Открытые инновации». Победители получили возможность поехать в Москву на конкурс Startup Village в июне, где выберут лучшие проекты, разработчики которых получат гранты Бортника на их реализацию.

Якутск, стал первым городом, где прошел отборочный турнир стартап-тура Open Innovations Startup Tour — роад-шоу Фонда «Сколково», РВК и других институтов развития. До конца апреля эксперты посетят 14 городов России и СНГ в поисках перспективных проектов, которые могут дать дальнейшее развитие экономике региона и страны в целом.

Для участия в конкурсе было подано 189 заявок якутян, отобрано 42, в том числе проект из Чукотки. Спектр тем проектов, достаточно широк: от создания установки для 3D-сканирования человека до полимерных нанокомпозитов на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена. Отметим, что федеральный университет предоставил большое количество проектов студентов и молодых ученых.

Итак, победители:

В индустриальном треке:

1 место – Александра ТОМСКАЯ «Получение органического светодиода на основе квантовых точек оксида графена».

2 место – Матвей СЕМЕНОВ «Подбор эффективных растворителей асфальтосмолопарафиновых отложений (АОПО).

3 место – Айталина СОФРОНОВА «Эффективное биоцидное покрытие для деревянной поверхности».

В IT треке:

1 место – Трифон ШЕЙКИН «Система контроля и управления доступом на базе мобильных телекоммуникационных устройств».

2 место – Айыысхан АЛЕКСЕЕВ «Универсальное Wi-Fi реле «RoboHouse».

3 место – Прокопий ПЕТРОВ «Авторемонт».

В биомедицинском треке:

1 место – Денис АНТОНОВ «Роботизированные хирургические инструменты»

2 место – Валентин КУЛИЧКИН «Увеличение биопродуктивности растений с помощью воздействия LED-светильника солнечного спектра».

3 место – Артем КУЗНЕЦОВ «Тест-системы на основе оксида графена для ДНК-диагностики».

Победительница индустриального трека, аспирант Физико-технического института СВФУ Александра ТОМСКАЯ стала обладательницей и специального приза от компании «Алроса», которую заинтересовала перспектива внедрения люминесцентной спектроскопии в алмазной промышленности.

Победители стартап-тура вышли в полуфинал международной конференции Startup Village. Занявшие вторые и третьи места также получат возможность внеконкурсного выступления перед инвесторами, минуя предварительный отбор.

СПРАВКА: Фонд «Сколково» за 5 лет существования зарекомендовал себя, как серия самых масштабных федеральных мероприятий по поиску перспективных инновационных команд, развитию компетенций начинающих предпринимателей и популяризации идеи инновационного предпринимательства в России.