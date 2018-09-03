Определены победители конкурса «Саха тыла – кэскиллээх»

31 августа в историческом зале Национальной библиотеки РС (Я) состоялось награждение победителей и финалистов интернет-конкурса «Саха тыла – кэскиллээх» в поддержку якутского языка.

В течение месяца любой житель республики мог стать участником конкурса, прочитав стихи или исполнив песню и выложив видео в социальную сеть Instagram. Тем самым организаторы проекта – известный певец, педагог по вокалу, лауреат международного конкурса Айаал Сильверсан, поэт, член Союза писателей России Яна Байгожаева и общественный деятель, 1-й заместитель генерального директора АО РИИХ “Сахамедиа” Афанасий Ноев реализовали проект, направленный на сохранение, развитие родного языка, пропаганду его красоты и богатства.

Проект был живо встречен представителями творческой общественности Якутии. В поддержку родного языка в акции, путем челленджа, приняли участие артисты Зоя Багынанова, Айаал Сильверсан, Зинаида Колодезникова, Сахая, Алиса Саввинова, Альбина Дегтярева, Варя Аманатова, Гаврил Менкяров, поэты Иван Мигалкин, Яна Байгожаева, Гаврил Андросов, Зинаида Архипова, Рустам Каженкин, Лиза Мигалкина, руководители предприятий, общественники Алла Ноговицына, Татьяна Варфоломеева, Афанасий Ноев, телеведущие Георгий Белоусов, Катерина Григорьева. Нюргуяна Дьол–Антонова и многие другие.

В конкурсе приняли участие более 50 человек из города Якутска и разных улусов республики. Хусейн Акбаш из Турции стал единственным иностранным участником, он исполнил песню «Сэгэрбэр» из репертуара Павла Семенова. В своем посте в соцсетях Хусейн рассказал, что он занимается музыкальным исследованием и игрой на хомусе. Он получил предложение принять участие в конкурсе от своего якутского коллеги, хомусиста-виртуоза, руководителя этно-ансамбля «Айархаан» Альбины Дегтяревой.

В номинации «Стихи» победительницей была признана 10-летняя Карина Колесова из города Среднеколымска. О Карине многие узнали благодаря ее мечте стать первым якутским блогером с миллионом подписчиков. Земляки смелой девочки, которая отважно борется с лейкозом, ринулись исполнить ее мечту, став подписчиками ее инстаграм-блога. Для конкурса «Саха тыла – кэскиллээх» маленькая Карина прочитала басню с которой она победила также в школьном конкурсе чтецов «Аман ос». Жюри оценило артистичность и живость исполнения, в декламации длинной басни Карина не нуждалась в подсказках. Ввиду особых обстоятельств, организаторы Яна Байгожаева и Афанасий Ноев вручили награду Карине Колесовой в Национальном центре медицины, где сейчас она проходит длительное лечение. В качестве суперприза, Карина получила в подарок книги, игрушки и сертификат на 10 000 рублей от НИК «Бичик».

Победительница конкурса песен Лиана Охлопкова выиграла сертификат на запись песни в профессиональной студии «Добун». Приз был учрежден медиагруппой «Ситим» и вручен главным редактором газеты «Кыым» Иваном Гаврильевым.

Остальные восемь финалистов конкурса также получили памятные подарки и сертификаты финалистов конкурса. «Нас приятно удивила география участников, значит, наш проект достиг своей цели, охватив всю республику, — отметил Афанасий Ноев. – В конкурсе приняли участие много детей, это очень отрадно, ведь это означает, что у якутского языка, действительно, есть прекрасное будущее». Организаторы конкурса также призвали родителей обучать своих детей говорить и творить на родном языке.

Финалистами конкурса «Саха тыла – кэскиллээх» в номинации «Стихи» стали — Хаарчаана Угапьева из Нюрбинского района, Жанна и Амир Бурмистровы из Таттинского улуса, Ньургустаана Константинова и Михаил Мохордонов из Амгинского улуса. Финалистами конкурса «Саха тыла – кэскиллээх» в номинации «Стихи» признаны — Матрена Пермякова из Чурапчинского улуса, Христина Максимова из Вилюйского улуса , Наталья Максимова из г.Москвы, Хусейн Акбаш из Турции.

Организаторы конкурса вышли с предложением в НВК «Саха» о проведении конкурса в поддержку родных языков и других народов, живущих в многонациональной республике для того, чтобы реализовать проект в более широких масштабах.