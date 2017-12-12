Определены победители конкурса «Лауреат премии Международного детского фонда «Дети Саха-Азия»

В честь своего дня рождения, 18-й раз, Фонд «Дети Саха-Азия» наградил званием лауреата премии Международного детского фонда «Дети Саха-Азия» одаренных школьников и профессионалов, эффективно работающих на благо детей. За историю Фонда премию получили 160 лауреатов. Фонд «Дети Саха-Азия» был создан Указом первого Президента Якутии Михаила Николаева в далеком 1993 году. В 2018 году отметит 25-летний юбилей. 25 лет добрых дел во имя лучшего будущего детей Республики Саха (Якутия).

«В первый год конкурса в числе победителей был Ансамбль скрипачей Высшей школы музыки Якутии под руководством Л.И Габышевой и С.А.Афанасенко, сейчас «Виртуозы Якутии» известны всему миру. В числе победителей прошлых лет были первый из якутян и самый молодой чемпион мира в истории тайского бокса Дмитрий Ушканов, писательница Ариадна Борисова, гимнастка Виолетта Иванова, певец и диджей Егор Васильев-Jeada, юная скрипачка Фрося Ефимова и многие-многие другие», – рассказала исполнительный директор фонда Ольга Андросова.

В этом году к числу лауреатов Фонда присоединились еще семь человек.

Номинация Фонда «Красота спасет мир» служит поощрением для граждан и организаций, посвятивших свою жизнь эстетическому и культурному воспитанию детей и победителем в этой номинации стала Элеонора Иннокентьевна Петрова, музыкальный руководитель Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка №5 «Брусничка» муниципального района «Хангаласский улус». Знак Фонда, памятную награду и премию Элеоноре Петровой вручил председатель правления Фонда Петр Николаевич Боронов.

Победителем в номинации «Будем вместе» за успешную работу по улучшению морально-психологического состояния и социальной реабилитации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также по развитию данных детей в сфере образования, науки, культуры, искусства, физической культуры стала приемная семья Саины Егоровны и Сергея Сергеевича Григорьевых из Усть-Алданского района.

Обладателями звания в номинации «Путеводная звезда» стали сразу два человека, это Тамара Ильинична Герасимова, учитель начальных классов Сунтарской общеобразовательной начальной школы имени В.Г.Павлова и Алексей Игоревич Наумов, методист «Центра развития творчества детей и юношества г. Нерюнгри», член Союза Журналистов России, президент и учредитель общественной организации «Добровольцы», учредитель и руководитель детско-юношеской телестудии «Пирамида». Награду за значительные успехи в области оздоровления, обучения, социальной реабилитации и адаптации детей в обществе, патриотического воспитания детей вручила Прасковья Петровна Борисова, председатель ЯРО ВОД «Матери России».

Номинация «Золотое сердце» была вручена Василию Николаевичу Ильину, директору Мохсоголлохского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей Хангаласского района за деятельность на благо детей, улучшение жизни семей с детьми, в том числе из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, профилактику безнадзорности и социального сиротства.

За разносторонние достижения в области науки, техники, искусства, спорта, патриотического воспитания, волонтерства и учебы в номинации «Бриллианты республики» ученик средней общеобразовательной школы №1 г. Якутска Николай Николаев свою премию получил из рук Анны Соловьевой, уполномоченного по правам ребенка РС(Я).

Елена Кычкина, мастер спорта Всемирной федерации шашек, ученица 10 класса школы №17 г. Якутска получила премию в номинации «Со спортом по жизни» за успехи в спорте и пропаганду здорового образа жизни.