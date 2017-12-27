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27 декабря 2017, 17:50
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Определены победители акций от Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго»

Энергосбыт ПАО «Якутскэнерго» подвел итоги двух акций, направленных на поощрение добросовестных потребителей – физических лиц. Акции приурочены к 55-летию «Якутскэнерго».

Акции прошли с 18 октября по 22 декабря и охватили все районы и улусы республики, входящие в зону действия «Якутскэнерго». Главными призами стали сертификаты на туристические путевки, а поощрительными – сертификаты на оплату электроэнергии.

Подобные акции для добросовестных потребителей Энергосбыт ПАО «Якутскэнерго» проводит вот уже более 10 лет. На протяжении всего этого времени не менялось главное условие акций – участниками, среди которых разыгрываются призы, автоматически становятся все потребители, не имеющие задолженности за электрическую энергию.

Не стали исключением и нынешние акции. Для того, чтобы стать их участником, требовалось только вовремя платить за потребленную электроэнергию и не иметь долгов за свет.

Участниками акции «Удачный онлайн-платеж» автоматически стали порядка 20 тыс. потребителей, являющихся пользователями сервиса «Личный кабинет» на сайте «Якутскэнерго».

Розыгрыш призов второй акции «Удачный платеж», который организован для потребителей, пока не зарегистрированных в личном кабинете «Якутскэнерго», проводился среди 100 тыс. абонентов. Все они также были автоматически зачислены в участники акции.

– Мы благодарим всех наших добросовестных потребителей, которые исправно, своевременно оплачивают услуги, поставляемые «Якутскэнерго», – сказала в приветственном слове директор Энергосбыта, председатель тиражной комиссии Наталья Корягина. – Благодаря ответственному отношению потребителей к выполнению своих обязательств перед поставщиком энергоресурсов, у «Якутскэнерго» есть возможность вовремя завозить топливо, проводить ремонт, реконструкцию, модернизацию энергообъектов. Все это обеспечивает бесперебойность энергоснабжения, что особенно важно в наших суровых климатических условиях.

Розыгрыш призов нынешних акций состоялся в актовом зале Энергосбыта в присутствии наблюдателей: председателя комитета по энергетике и тарифной политике Координационного совета по предпринимательству при Главе РС (Я) Ирины Высоких, заместителя генерального директора ООО «Прометей+» Виктора Корякина, журналиста газеты «Эхо столицы» Евдокии Федоровой, методиста детского сада «Белоснежка» Валентины Портнягиной. Украсили мероприятия выступления воспитанников детского сада «Белоснежка».

Призеры и победители акций определены с помощью компьютерной программы «Генератор выбора случайных чисел». Программа выбрала выигрышные номера, соответствующие лицевым счетам потребителей.

По итогам розыгрыша призов акции «Удачный онлайн-платеж» главный приз – туристическую путевку выиграл потребитель с лицевым счетом 50005270800 из г. Нерюнгри. Призерами этой акции стали 45 абонентов, выигравших сертификаты на оплату электроэнергии, каждый на сумму в 1 тыс. рублей.

Победителем акции «Удачный платеж» стал потребитель с лицевым счетом 23000003075 из п. Нижний Бестях Мегино-Кангаласского улуса, которому также будет вручена туристическая путевка. Призеры – а это 45 абонентов – получат сертификаты на оплату электроэнергии, каждый на сумму в 1 тыс. рублей.

Отметим, что победители акций, выигравшие путевки, могут сами выбрать направление отдыха.

Полные списки призеров акций публикуются на сайте ПАО «Якутскэнерго»: https://yakutskenergo.ru/privat_pers/files/акция_2017_безЛК.pdf

https://yakutskenergo.ru/privat_pers/files/акция_2017_онлайнЛК.pdf

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