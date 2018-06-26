Определены площадки праймериза для выдвижения на должность мэра Якутска

Вчера, 25 июня, прошло заседание Якутского Местного оргкомитета по проведению предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «Единая Россия» кандидата на должность главы городского округа «город Якутск»

Напомним, что для участия в предварительном голосовании Партии «Единая Россия» в Якутском местном отделении выдвинулись следующие участники:

Саввинов Александр Александрович – Председатель Якутской городской Думы, Секретарь Якутского местного отделения Партии «Единая Россия», председатель Регионального Совета Якутского регионального отделения ООО «Всероссийский Совет местного самоуправления», руководитель Ассоциации представительных органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Саха (Якутия); Петров Андрей Владимирович – генеральный директор ООО «Столичная производственно-продуктовая компания», член Местного политического совета Якутского местного отделения Партии «Единая Россия»; Ладиков Евгений Александрович – преподаватель ГБОУ СПО РС(Я) «Якутский коммунально-строительный техникум».

В ходе заседания оргкомитета по проведению предварительного голосования приняты решения о формировании счетных участков на территории города Якутска для подсчета голосов избирателей на предварительном голосовании.

Участники предварительного голосования на должность главы городского округа «город Якутск» пройдут в «Сахамедиа» на темы: «Сбережение нации: образование, здравоохранение, социальная политика, культура и духовность», «Качество повседневной жизни, жилищно-коммунальные услуги, жилье, комфортная среда».

В день предварительного голосования члены счетных комиссий будут выдавать избирателям бюллетени, разъяснять порядок их заполнения, а также займутся подсчетом голосов и подведением итогов голосования. Напомним, что предварительное голосование пройдет на территории города Якутска 8 июля 2018 года.