Определены новые главы районов Якутии

Выборы глав районов 9 сентября прошли в 15 муниципальных образованиях Якутии. На данный момент определены победители в 13 районах республики, передает телеканал «Якутия 24» данные ЦИК.
Алданский район — Северин Поздняков;
Анабарский район — Иван Семенов;
Верхнеколымский район — Анастасия Яхонтова;
Горный район — Никита Андреев;
Кобяйский район — Иван Левин;
Момский район — Иван Павлов;
Намский район — Юрий Слепцов;
Оленекский район — Александр Иванов;
Таттинский район — Михаил Соров;
Усть-Алданский район — Алексей Федотов;
Усть-Майский район — Александр Антипин;
Усть-Янский район — Георгий Федоров;
Эвено-Бытантайский район — Гаврил Горохов.
В Мирнинском и Чурапчинском районах протоколы на данный момент полностью не обработаны.
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