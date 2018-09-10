Определены новые главы районов Якутии

Выборы глав районов 9 сентября прошли в 15 муниципальных образованиях Якутии. На данный момент определены победители в 13 районах республики, передает телеканал «Якутия 24» данные ЦИК. Алданский район — Северин Поздняков; Анабарский район — Иван Семенов; Верхнеколымский район — Анастасия Яхонтова; Горный район — Никита Андреев; Кобяйский район — Иван Левин; Момский район — Иван Павлов; Намский район — Юрий Слепцов; Оленекский район — Александр Иванов; Таттинский район — Михаил Соров; Усть-Алданский район — Алексей Федотов; Усть-Майский район — Александр Антипин; Усть-Янский район — Георгий Федоров; Эвено-Бытантайский район — Гаврил Горохов. В Мирнинском и Чурапчинском районах протоколы на данный момент полностью не обработаны. Источник: http://yk24.ru/index/politika/opredelenyi-novyie-glavyi-rajonov-yakutii

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