Определены лауреаты ежегодного конкурса Союза журналистов Якутии

Союз журналистов Якутии подвел итоги года, сообщает ЯСИА. Самая престижная премия – «Золотое перо» — в этом году досталась заместителю генерального директора медиа-группы «Ситим» Владимиру СТЕПАНОВУ. Лучшим изданием признана республиканская газета для детей школьного возраста «Кэскил». Победителем в номинации «Лучшее интернет-издание» стало Якутское-Саха информационное агентство.

«Этот конкурс проводится уже много лет, но в этом году есть нововведение: теперь в качестве жюри выступают члены правления республиканского Союза журналистов, раньше всегда привлекали независимых экспертов. Мы ознакомились с конкурсными работами и, как нам думается, отобрали самых лучших», — отметила председатель Союза журналистов РС(Я) Галина БОЧКАРЕВА.

«Начнем с «Золотого пера». Лауреату необходимо отличиться в освещении актуальных тем, его материалы должны иметь общественную значимость и быть объективными. Ценятся жанровое разнообразие и богатство языка. В этом году за награду боролись 14 человек, но больше других отвечают всем требованиям журналистские материалы Владимира Степанова. Он отметился серией аналитических материалов в газете «Кыым», — подчеркнула она.

Премия «Золотой микрофон» среди тележурналистов присуждена специальному корреспонденту ГТРК «Саха» Дмитрию МАКАРОВУ, аналогичную награду среди радиожурналистов выиграла шеф-редактор детско-молодежных и спортивных программ Дирекции радиовещания НВК «Саха» Надежда ПАВЛОВА.

Премию «Дебют года» жюри вручит творческой группе познавательно-развлекательной телепередачи «Кэл, олор, сэhэргэhиэх» НВК «Саха».

Лучшим интернет-изданием года стало Якутское-Саха информационное агентство. Среди улусных изданий победу одержала газета «Новости Жиганска»-«Эдьигээн сонуннара», среди республиканских — газета для детей школьного возраста «Кэскил».

Фотокорреспондент республиканского детского издательства «Кэскил» имени Н.Е.Мординова — Амма Аччыгыйа Василий ПАК победил в номинации “Фото года”.

«Жанровое разнообразие наших СМИ оставляет желать лучшего — в основном это информационные материалы и интервью. Редко мы видим публицистику и очерки. Расследований тоже мало, поэтому на эту номинацию в 2016 году претендовали всего четыре журналиста. Победителем стал Тимофей ЕФРЕМОВ из «ЯкутияИнфо» с серией статей о проблемах взаимоотношений госвласти и частного бизнеса в сфере связи. Был еще материал о монополисте в газовой отрасли», — сообщила Бочкарева.

Кроме того, она отметила, что не была выбрана «Медиа-персона года»: «Кандидаты не отвечали условиям положения. Победитель должен быть на слуху и сделать нечто важное для нашей отрасли. Но достойных претендентов не оказалось, поэтому решили никого не номинировать».

Остальные премии распределились следующим образом:

Премия «Дизайн года» — Сайаана САВВИНА, верстальщик газеты «УеЬээ Булуу» Верхневилюйского улуса.

Премия «За результативность» — Татьяна РОМАНОВА, заместитель редактора газеты «Олекма» Олекминского улуса.

Премия «Общественный корреспондент года» — Николай СЛЕПЦОВ, общественный корреспондент республиканских газет «Ил Тумэн», «Кэскил».

«Лучшая пресс-служба года» — пресс-служба Северо-Восточного федерального университета.