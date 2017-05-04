Определена очередность благоустройства дворов по проекту формирования городской среды

В феврале этого года Якутск стал участником приоритетного национального проекта «Формирование комфортной городской среды». Не все города России смогли попасть в него — повезло столицам регионов и моногородам.

Напомним, что согласно приоритетному проекту, рассчитанному на последующие 5 лет, Якутску ежегодно будут выделяться деньги из федерального бюджета. Эти средства пойдут на создание городских общественных пространств и благоустройство дворов, причем на дворы будет направлена большая часть денежных средств. Как отмечают городские власти, благодаря этому до 2022 года будут благоустроены практически все дворовые территории, прилегающие к многоквартирным жилым домам.

В середине марта в городе Якутске была создана общественная комиссия, в которую вошли представители общественных организаций и движений, депутаты Якутской городской Думы, архитекторы и представители муниципалитета. Основной задачей комиссии на первоначальном этапе было донести до жителей и общественности возможности участия в национальном проекте. На официальном сайте Окружной администрации www.якутск.рф в разделе была размещена вся информация об участии в проекте — от презентационных материалов Минстроя РФ до образца протокола общего собрания собственников. В частности, критерии отбора дворовых территорий и общественных пространств, сформированные по требованиям федерального законодательства. Общественной комиссией было организовано анкетирование жителей о проекте благоустройства, установлены баннеры и выпущены информационные листовки, которые размещены в подъездах многоквартирных домов. Организован конкурс рисунков среди школьников на тему «Мой двор», в округах состоялись встречи с жителями и проведен Единый информационный день.

В настоящее время комиссия сформировала список дворовых территорий, которые в ближайшие два года будут включены в программу национального проекта «Формирование современной городской среды».

Чтобы попасть в программу, заявитель должен разработать дизайн — проект своего двора и пройти конкурсный отбор. Из заявленных в этом году 122 проектов, комиссией было рассмотрено 98. “К рассмотрению не допущены проекты тех заявителей, у которых был не полный комплект документов из необходимого перечня. Однако, им не стоит расстраиваться, так как основная часть документов имеется и еще будет возможность донести необходимые бумаги и реализовать проект в следующем году”, — отметила председатель общественной комиссии Наталья ДЕМИНА.

В первую очередь, в 2017 году будут реализовываться проекты, набравшие наибольшее количество баллов. При их оценке комиссией учитывался ряд важных критериев, одним из которых является комплексный подход к благоустройству. Это те многоквартирные дома, которые вошли в региональную программу капитального ремонта в текущем году или имеют дополнительные источники финансирования на благоустройство в рамках других проектов, например, “Народный бюджет”. Тем самым, у них есть шанс произвести полноценное благоустройство. То есть, инициатива и вложения жителей являются основным критерием отбора.

Большую роль при отборе также сыграло количество благополучателей — людей, пользующихся дворовой территорией. “Этот критерий объясняет, почему так мало баллов получили дворовые территории, находящиеся в пригородных поселках. Чем больше благополучателей, тем больше шансов на реализацию. Тем не менее, комиссия приняла решение, что и среди них будет благоустроен один двор, набравший наибольшее количество баллов”, — объяснила Наталья Демина.

Кроме того, немаловажным фактором является вовлеченность самих жителей в реализацию проекта. Причем участие может быть как финансовым, так и трудовым – контроль за ходом работ, помощь в разработке проекта, подготовке двора к реконструкции, покраске ограждений. Огромным плюсом также выступает поддержка со стороны управляющей компании.

В этом году на формирование городской среды Якутску из федерального бюджета выделено 141 млн. рублей. Из них 94 млн. пойдет на благоустройство дворов. На эти средства будет выполнен минимальный перечень работ — асфальтирование придомовых проездов, оборудование наружного дворового освещения, установка скамеек и урн. Учитывая специфику условий вечной мерзлоты, в раздел “Асфальтирование” включены водоотводные лотки. Это поможет на более длительный срок сохранить асфальтовое покрытие. На реализацию проектов с комплексным благоустройством, о которых упоминалось выше, дополнительно предусматриваются средства из муниципального бюджета, которые могут пойти на строительство десткой и спортивной площадки, парковку и другие пожелания жителей в соответствии с дизайн-проектом. Общая сумма денег, выделаяемых из бюджета города, составит 68 млн. рублей.

Члены общественной комиссии сообщили, что на данном этапе Департамент жилищно-коммунального хозяйства и Служба экплуатации городского хозяйства тщательно обследуют отобранные дворы – производят замеры проездов в соответствии с требованиями стандартов, выявляют количество необходимых светильников, урн и скамеек во дворах. Обязательно будет учитываться обеспечение возможности передвижения маломобильных граждан. Затем будут составлены точные сметы и объявлен конкурс на определение подрядных организаций.

Количество проектов, которые будут реализованоы в этом году, мы узнаем уже после составления смет. На сколько дворов хватит выделенных средств, столько и будет отремонтировано. Но общий подход следования по ранжированному перечню сохранится.

Ознакомиться с полным списком отобранных проектов на сайте www.якутск.рф в разделе “Формирование современной городской среды”.

Источник: Департамент по связям с общественностью, взаимодействию со СМИ, внешним и межрегиональным связям ОА