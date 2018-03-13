12 марта во время встречи с инициативной группой в Департаменте по внешним связям Республики Саха (Якутия) определена дата якутского ысыаха в Монголии.

Дружба и сотрудничество между представителями двух народов развиваются настолько быстро, что параллельно сразу две инициативные группы готовились провести якутские ысыахи в Монголии. Это общества Монголо-Саха сотрудничества и Aar Sakha, которые отметились рядом проектов в Якутии и Монголии и инициативная группа из Верхневилюйского улуса.

До праздников на рабочей встрече в ДВС было принято принципиальное решение, что ысыах должен быть один, для чего всем предстоит объединить усилия. Ысыах пройдет в местности Тэрэлж, где Александром ПАВЛОВЫМ ранее установлено якутское сэргэ. Церемонию открытия и значительную часть культурной программы берет на себя инициативная группа из Верхневилюйского улуса. Как отметил руководитель Департамента внешних связей республики Владимир ВАСИЛЬЕВ, в последние годы сложилась практика, когда за ысыахи за пределами республики ответственными назначаются муниципальные образования, причем на добровольной основе. Они составляют костяк праздника, к которому примыкают многочисленные культурные и спортивные программы и состязания.

Сразу следует оговорить, что проект – волонтерский, все участники и организаторы едут в Монголию и пребывают там за свой счет. Якутяне активно ездят по всему миру в качестве туристов, а в последние годы набирают популярность такие туры, которые позволяют сочетать приятное с полезным. Якутяне предпочитают продвигать свою республику, свой народ, а заодно и мир посмотреть, и отдохнуть. Это не банальные пакетные предложения от тур-операторов, а творческие поездки, которые дают самое дорогое – интерес и моральное удовлетворение.

Те, кто готов выступить волонтером, помочь в организации праздника, показать собственные проекты – присоединяйтесь!

Предполагается, что в Монголию на ысыах поедут из Якутии алгысчыты, запевалы осуохая, артисты, спортсмены, предприниматели и обычные туристы.

Так же на ысыах в Монголии подтянутся якутяне из Сибири, Дальнего Востока и Китая.

Но самое главное, мероприятие проводится по просьбе и во многом благодаря усилиям якутской диаспоры в Монголии и друзей Якутии в этой дружелюбной стране.

Якутский ысыах в Монголии состоится 12 июля 2018 года. В эти же дни в Улан-Баторе будет работать выставка искусства Якутии, пройдут мастер-классы от талантливых якутян по различным направлениям.