Определена дата XXVII сессии Ил Тумэна

Председатель парламента Якутии Александр ЖИРКОВ 20 января 2017 года подписал распоряжение № 7 «О созыве двадцать седьмого (очередного) пленарного заседания Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) пятого созыва». Согласно документу, двадцать седьмое (очередное) пленарное заседание парламента республики состоится 28 февраля — 1 марта 2017 года в городе Якутске. Начало XXVII (очередного) пленарного заседания Государственного Собрания (Ил Тумэн) – 28 февраля 2017 года в 10.00 часов местного времени.

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