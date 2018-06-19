Определен кандидат в депутаты Ил Тумэн от ЕР по Даркылахскому округу

Сегодня, 18 июня, состоялось заседание Местного политсовета Якутского местного отделения Партии «Единая Россия», на котором был рассмотрен один вопрос: Об организации дополнительного предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «Единая Россия» кандидата в депутаты Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по Даркылахскому одномандатному избирательному округу №7.

Напомним, что 14 июня на заседании Регионального политического совета было принято решение о проведении дополнительного предварительного голосования по кандидатурам для выдвижения от Партии кандидата в народные депутаты республики по Даркылахскому одномандатному избирательному округу, так как участники по данному избирательному округу подали заявление о снятии своей кандидатуры и отказались от дальнейшего выдвижения кандидатами.

«Согласно решению Регионального Политсовета сегодня мы – члены Местного политического совета должны провести процедуру предварительного голосования и своим голосованием определить кандидатуру для последующего выдвижения от Партии кандидата в народные депутаты республики по Даркылахскому одномандатному избирательному округу. Участники предварительного голосования: КРИВОШАПКИН Александр Николаевич – педагог-организатор отдела организационно-педагогической работы Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Аммосова и СЛОИК Александр Степанович – генеральный директор акционерного общества «Якутскэнерго» — представил участников праймериз Александр САВВИНОВ, Секретарь Якутского местного отделения «Единой России».

Прежде чем приступили к голосованию была избрана счетная комиссия из числа членов Местного политсовета в количестве 3 человек. Для проведения предварительного голосования выбрана четвертая модель, таким образом в голосовании принимали участие члены Партии, утвержденные в качестве выборщиков.

По итогам подсчета голосов победителем предварительного голосования стал Александр СЛОИК. За него проголосовали 92,8% выборщиков из числа принявших участие. Члены Политсовета пожелали Александру Степановичу победы в единый день голосования 9 сентября.

В свою очередь, Александр Слоик поблагодарил выборщиков за поддержку и доверие.

Справка:

Слоик Александр Степанович родился 13 мая 1964 года в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украинской АССР.

В 1986 году окончил Днепропетровский государственный университет, радиофизический факультет по специальности «Электронные вычислительные машины» с присвоением квалификация «Инженер-системотехник».

В 1998 году прошел профессиональную переподготовку в Новосибирском государственном техническом университете по программе «Менеджмент», тема: «Расчет порога рентабельности и финансовой прочности».

Трудовую деятельность начал после службы в армии программистом в Новосибирской межотраслевой фирме «Сплав».

С 1993 по 2001 годы работал в Новосибирском оловянном комбинате в должности первого заместителя генерального директора, отвечая за поставки оловянного концентрата с Депутатского горно-обогатительного комбината РС(Я), а также поставки дизельного топлива для локальных дизельных электростанций оловянных месторождений Дальнего Востока, включая и Депутатский горно-обогатительный комбинат.

В 2001 году по приглашению руководства энергохолдинга переехал в Якутию, продолжив трудовую деятельность в компании «Якутскэнерго». Занимал должности: заместителя генерального директора по учету и информационным технологиям – главного бухгалтера, первого заместителя генерального директора по учетной, корпоративной политике и финансам, первого заместителя генерального директора по финансам, первого заместителя генерального директора.

C 4 апреля 2017 г. – исполнял обязанности генерального директора ПАО «Якутскэнерго».

С 4 июля 2017 г. — генеральный директор ПАО «Якутскэнерго».