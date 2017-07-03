Оповещение о плановом ограничении электроснабжения на завтра, 4 июля

Центральные электрические сети ПАО «Якутскэнерго» уведомляют о временном ограничении электроснабжения 4 июля в связи с проведением работ по ремонту и техобслуживанию линий электропередачи и оборудования, подключению новых объектов, работ в охранной зоне, по следующему графику: г. Якутск: 09:00-12:00 – Ильменская 1-31, 2-34, Винокурова 32/1, Алданская 12,16, 20, 22, 24, Лобановка 9, 15, 24-36, 31, 33, Ойунского 14, 22, ул. Интернациональная 17, 35, 46, ул. Пригородная 4/2, 50 лет Советской Армии 34/4, Маганский тракт 2 км, Спутник-2 №4/24, 4/17, пер. Уллу п. Марха, п. Малая Марха (частично), Кочнева (частично); 14:00-17:00 – Очиченко (частично), Якутская 2-37, Якова Петерса 2-11, пер. Амгинский 6, пер. Энтузиастов 4/1, 10, Маганский тракт 2 км дом №16/11, 38/3, ул. Луговая 4, 13, 15, 22, 26, Северная 14, 1/1, 1а, Заречная 17, Билибина 2/2А, 4/5, 4/2, 4/3, 41/1, 4, 43/1, 45/1, 47/3, Три сосны 4, 22, 26/1, Кобяйская (частично), Сергеляхское шоссе 5 км (частично). В графике возможны изменения. comments powered by HyperComments Источник: Пресс-служба ПАО "Якутскэнерго"

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