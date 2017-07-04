«Опомнись, родитель!» Дети организовали выставку на колесах

В рамках акции «Опомнись, родитель!» дети обратились к родителям через свои рисунки.

Не секрет, что во время летних каникул дети часто предоставлены сами себе, без ведома родителей они садятся за руль мототранспорта, автомобиля. Случается, что и сами родители разрешают детям ездить на мотоциклах, скутерах и на машинах, что в результате приводит к дорожно-транспортных происшествиям, где погибают и травмируются дети. В этом году зарегистрировано уже два таких случая.

Сотрудники государственной инспекции безопасности дорожного движения много лет проводят профилактику предупреждения детского травматизма на дороге.

Так и на этот раз дан старт акции под звучным названием. «Опомнись, родитель!». Целью, которого является – воспитание в каждой семье уважения к Правилам дорожного движения через грамотное поведение родителей, ежедневное, ежечасное соблюдение правил на глазах собственных детей – постоянных пассажиров. Только так у детей выработается привычка к соблюдению самых нужных правил – Правил дорожного движения. Ведь с первых шагов малыши – будущие пешеходы наблюдают за действиями собственных родителей.

Дети летнего лагеря автошколы «Фаворит» через рисунки обратились к родителям и всем взрослым участникам дорожного движения. В каждом рисунке дети вложили свою частичку души, и попытались призвать взрослых оградить их от возможных бед на дороге. При содействии МУП ЯПАК рисунки расклеили в иногородних автобусах, ведь именно в пригородах г. Якутска, дети чаще садятся за руль мототранспорта, автомобиля.

В дальнейшем акция будет продолжена в городских маршрутных автобусах.

Госавтоинспекция надеется, что импровизированная мини-выставка на колесах даст возможность родителям быть ответственнее за здоровье своего ребенка, уделять больше внимания ему, оградить его от несчастных случаев на дороге, воспитать у него навыки и привычку безопасного поведения на улице.