Оплатить счета за электричество и ЖКУ можно и у судебных приставов

Оплати счета по электроэнергии и ЖКУ у судебных приставов.

Стало доброй традицией тесное сотрудничество и проведение совместных акций судебных приставов-исполнителей Якутского городского отдела судебных приставов с ПАО Якутскэнерго.

Так судебными приставами-исполнителями ЯГОСП УФССП по РС (Я) и представителями ПАО «Якутскэнерго» организован совместный прием граждан, имеющих задолженность по коммунальным платежам, в отношении которых возбуждено исполнительно производство.

Прием граждан осуществляется во вторник с 09:00 до 13:0, в четверг с 13:00 до 18:00 по адресу: г. Якутск, ул. Каландаришвили, д. 7, каб. 40.

Обращаем внимание, что начиная с 7 декабря в приемные часы еженедельно будет работать выездная касса Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго». Здесь на месте будет осуществляться прием оплат по имеющимся задолженностям за потребленную электроэнергию и жилищно коммунальные услуги.

Кроме того услугами выездной кассой Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго» может воспользоваться каждый желающий оплатить свои счета.

При наличии проблемных вопросов по задолженности за коммунальные услуги, предоставленные ПАО «Якутскэнерго», граждане могут записаться на прием в Якутское отделение Энергосбыта (г. Якутск, ул. Богдана Чижика, д.4/1, каб. 6). Прием ведется каждую пятницу с 08:15 до 13:00.

Телефоны контакт-центра Энергосбыта: 8-800-100-22-05, 8(4112) 498-498.