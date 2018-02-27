Оплатить проезд в автобусе картой или смартфоном? Легко!

В Якутске запустят первую в России универсальную систему оплаты проезда.

Оплачивать поездки в городском транспорте при помощи банковских карт и смартфонов жители Якутска смогут до конца марта. По словам главы города Айсена Николаева, система является универсальной и не имеет аналогов в России. Глава города лично проверил как идет ее внедрение и протестировал работу нового оборудования.

Система электронной оплаты проезда разработана российскими компаниями «Штрих — М» и «Эрлайн». Ее главное преимущество — «всеядность», то есть одно устройство может принимать оплату разными способами, начиная с проездных карт и заканчивая банковскими картами всех видов и смартфонами. Система также будет учитывать льготы по школьным проездным и социальным картам и выдавать кассовые чеки, подтверждающие оплату.

По мнению Айсена Николаева, ее внедрение можно считать революцией в системе общественного транспорта столицы. Якутск первый в России опробовал подобную универсальную систему и этим опытом уже заинтересовались в соседних регионах и в Минвостокразвития.

«Это революционный шаг, во-первых, потому, что в России мало где используются подобные технологии, во-вторых, сама система не имеет аналогов в нашей стране. Сейчас идет отладка оборудования в тестовом режиме. В целом все работает, хотя еще остались небольшие нюансы, которые в течение нескольких недель будут исправлены и, я надеюсь, уже с середины марта горожане смогут платить за проезд с ее помощью», — сказал он.

Специальные считывающие устройства – валидаторы установили во всех городских автобусах и теоретически ими можно пользоваться уже сейчас. Впрочем, городские власти не спешат, стремясь устранить все недостатки до того, как система начнет работать в полную силу.

По словам руководителя МУП «ЯПАК» Сергея Максимова, первые попытки внедрить в Якутске электронную оплату за проезд предпринимались еще в 2011 году, но тогда возникли проблемы с импортным оборудованием, которое давало сбои в летнюю жару. На этот раз решили обратиться к российским разработчикам.

«Тестирование системы начали год назад. Первое время она давала сбои, как выяснилось из-за статического электричества, возникающего, когда в автобусе много пассажиров в шубах и нестабильного напряжения самих валидаторов. Сегодня обе эти проблемы решены, система доработана и сейчас готова к использованию», — рассказал он.

Внедрение электронной оплаты за проезд не отменяет наличную оплату, хотя в городской администрации не скрывают, что намерены по возможности свести ее к минимуму. Поэтому тарифы при оплате по безналичному расчету будут ниже, чем за наличный расчет.