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1 февраля 2017, 14:20
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Оплата ЖКУ on-line — удобно и без комиссий

Своевременная оплата ЖКУ – залог комфортного проживания в квартире. Простой и надежный способ оплаты — залог комфортной жизни. Подводим итоги работы платежного интернет-сервиса за 2016 год.

Не так давно жителям Якутска стали доступны функции Личного кабинета на портале Электронное ЖКХ РС (Я) dom.e-yakutia.ru, в котором можно вносить показания счетчиков, отслеживать начисления и производить оплату за коммунальные услуги без комиссии в режиме онлайн.

Напомним, что портал Электронное ЖКХ РС (Я) создан как платформа взаимодействия потребителей жилищно-коммунальных услуг и организаций коммунального комплекса, работающих в системе “Дом.Онлайн”, обеспечивающей прозрачность и открытость жилищно-коммунальных услуг.  Портал помогает узнавать информацию о состоянии сферы ЖКХ, просматривать сведения, предоставленные управляющими компаниями, товариществами собственников жилья или ресурсо-снабжающими организациями,, узнавать о программах капитального ремонта и другое.

В мае 2016 года Личный кабинет работал в тестовом режиме, позволяя гражданам только вносить показания счетчиков и отслеживать начисления за ЖКУ. Уже с июня он был запущен в промышленную эксплуатацию, и добавилась функция оплаты ЖКУ в режиме онлайн без комиссии благодаря платежному сервису АО “Якутская процессинговая компания “Платежи” (“ЯПК “Платежи” — компания города Якутска, организующая сбор и дальнейшее распределение средств за оплату ЖКУ через портал Электронное ЖКХ РС (Я) и платежных агентов города, таких как Сбербанк, Почта России и др.)

Сегодня в системе “Дом.Онлайн” успешно работают уже 129 организаций коммунального комплекса по городу Якутску, из них с АО “ЯПК “Платежи” сотрудничает около 70 компаний, что позволяет многим жителям Якутска оплачивать за квартиру без очередей и без комиссии с помощью банковской карты через Личный кабинет портала Электронное ЖКХ РС (Я).

География платежного интернет-сервиса.
За 2016 год заключены договора с компаниями, которые работают в г. Якутске, а также с Нерюнгринским городским водоканалом в г. Нерюнгри. В планах на 2017 год охватить максимальное количество компаний по г. Якутску и в целом по Республике Саха (Якутия), чтобы дать возможность еще большему числу граждан оплачивать за квартиру, экономя свое время.

О неполадках и недочетах.
По началу были сбои в работе системы, так как новая система всегда требует отладки процессов. Планомерно структура Личного кабинета будет дополняться и улучшаться для удобства работы пользователей. В настоящее время все работает в нормальном режиме, но далеко не в полном, т.к. не все ресурсоснабжающие организации заключили договора с АО “ЯПК “Платежи”. Это создает неудобства тем гражданам, которые платят за ЖКУ напрямую каждому поставщику услуг – часть оплат им доступна на портале, а часть приходится оплачивать другими традиционными способами.

Статистика по посещению сайта и совершенным оплатам.
К концу года по сравнению с начальным периодом работы сервиса количество уникальных посетителей портала Электронное ЖКХ РС (Я) возросло почти в 2 раза, количество совершенных оплат через портал возрасло в 8 раз.

Что дает система “Дом.Онлайн” и платежный сервис “Платежи Online” гражданам и Республике в целом.
Для граждан, конечно это удобство внесения показаний счетчиков, просмотр начислений и оплата на одном портале и главное без комиссии.
Такая функция «ЯПК «Платежи», как «расщепление средств», позволяет поставщикам услуг (РСО, УК и ТСЖ) получать свои деньги вовремя и в полном объеме в соответствии с оказанными услугами. Ведь при осуществлении квартплаты, денежные средства поступают на единый расчетный счет компании, с которого ежедневно распределяются между поставщиками услуг, тем самым исключается задержка расчетов и скрытие данных по начислениям.

Для организаций ЖКХ — это унификация процесса начисления платежей за ЖКУ по единым формулам и методикам, бесплатный доступ в систему “Дом.Онлайн”, увеличение поступлений за ЖКУ от населения, расширенная сеть платежных агентов, сокращение расходов на расчетно-кассовое обслуживание банков (РКО), оптимизация иных работ, т.к. часть функций сегодня осуществляет АО “ЯПК “Платежи” .

Для органов власти – формирование достоверной базы по начислениям и платежам за ЖКУ, онлайн аналитика задолженности и собираемости платежей за ЖКУ.

В целом система позволит проводить интеграцию данных с “Государственной информационной системой ЖКХ” (по 209-ФЗ).

Для справки.
Подробную инструкцию по работе и оплате в Личном кабинете можно посмотреть на интернет-портале «Электронное ЖКХ РС (Я)» — dom.e-yakutia.ru в разделе «Инструкции» или на сайте АО «ЯПК «Платежи» — www.platezhi-online.ru в разделе «Инструкция».
В случае если Вам не удается добавить домохозяйство или произвести оплату на портале, возможно Ваши УК, ТСЖ или РСО еще не перешли в единую систему «Дом.Онлайн» и не заключили договор с АО «ЯПК «Платежи» на прием оплат через платежный интернет-сервис. На сайте компании www.platezhi-online.ru в разделе «Наши партнеры» Вы можете ознакомиться со списком управляющих организаций, по которым уже можно производить оплату через портал Электронное ЖКХ РС (Я). Число партнеров с каждым днем растет.

Если управляющая организация есть в данном списке, а домохозяйство все равно не добавляется в Личном кабинете, проверьте правильность ввода Лицевого Счета (возможно, вы поставили лишние пробелы перед цифрами или между ними, попробуйте ввести вручную еще раз).

Если не проходит онлайн платеж по карте, убедитесь что ваша карта подключена к 3-D Secure – протокол, который используется как дополнительный уровень безопасности для банковских карт (наличие такого уровня защиты необходимо для совершения оплаты на портале). Для этого необходимо обратиться в Банк, обслуживающий Вашу банковскую карту и подключить данную функцию.

Время жить удобно. Самое главное — не бояться пробовать и задавать любые вопросы. В случае возникновения проблем по работе в Личном кабинете или при оплате, консультации по всем вопросам можно получить в АО «ЯПК «Платежи» в рабочие часы по тел.: 8(4112) 33-50-15.

АО «Якутская процессинговая компания «Платежи»

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Источник: Якутск.рф
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