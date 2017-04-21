Оперятся ли «Птенцы»

Парк малых самолетов Якутии в четыре тысячи раз меньше, чем в северных регионах других стран

В программу развития транспортного комплекса Республики Саха (Якутия) будет внесена новая задача — развитие малой (коммерческой) авиации. Проект соответствующего указа предполагается подготовить и представить на рассмотрение главы региона до 1 октября нынешнего года. В нем будет оговорено дополнительное финансирование авиационного блока программы. Такое решение принял Совет Госсобрания РС(Я).

Закоперщиком выступил председатель парламентского комитета по экономической, инвестиционной и промышленной политике Виктор Федоров. Его инициативу можно назвать революционной. До сих пор о необходимости что-то делать с малой авиацией в Якутии говорили очень много, но никто не упоминал о том, что одним из сдерживающих факторов является… региональная подпрограмма развития авиации, рассчитанная на 2012-2019 годы. Если в этот документ внесут новый пункт, из него придется удалить целый раздел, авторы которого доказывают, что в нынешних условиях покупать малые воздушные суда — затея бессмысленная и заведомо убыточная.

Они пишут: «Высокая капиталоемкость приобретения самолетов малых типоразмеров и «дорогие» кредитные предложения являются основным сдерживающим фактором по их массовому внедрению в транспортный комплекс республики путем осуществления прямой закупки. Более того, отличительные условия эксплуатации самолетов малых типоразмеров не позволяют в полной мере обеспечить необходимый производительный годовой налет для ежемесячных лизинговых платежей, в связи с чем к данным типам воздушных судов не подходит стандартная схема финансового лизинга».

То есть покупать невыгодно. Да и не у кого: «Отечественная авиационная промышленность не выпускает современные типы воздушных судов для обеспечения полетов с подготовленных посадочных площадок и грунтовых аэродромов в экст­ремальных условиях Севера и Арктики. А ближайшие зарубежные аналоги уступают по летно-техническим параметрам, не сертифицированы к полетам на Крайнем Севере, требуют ангарного хранения, наличия искусственных взлетно-посадочных полос».

Авторы программы развития транспорта доказывают, что в нынешних условиях покупать малые воздушные суда — затея бессмысленная и заведомо убыточная

Планируя закупки воздушных судов на ближайшие годы, власти региона исходили именно из этого. За семь лет при наличии денег предполагается приобрести 43 машины, в том числе лишь три — малых. План по ним уже выполнен. Республика в порядке эксперимента закупила две четырехместных австрийских «Тундры-Даймонд» и один шестиместный «Пилатус» швейцарского производства.

Три самолета погоды сделать не могут. Так ведь еще вопрос, как они летают.

— На Аляске средний налет малой авиации летом доходит до 400 часов в месяц, а зимой — до ста. Для сравнения: наши «Пилатус» и «Тундры-Даймонд» летают по 200 часов… в год, — отметил Виктор Федоров.

Он объяснил, почему в схожих климатических условиях самолеты эксплуатируются с такой разной интенсивностью. На Аляске не экспериментируют, а используют испытанные временем «зарубежные аналоги». Они прекрасно чувствуют себя в высоких широтах, сертифицированы, способны садиться на поляны. На них уже много лет летает весь канадский и американский север, где тоже бывают 50-градусные морозы, а бетонированные ВПП построены далеко не у каждой деревушки.

— Парк малой авиации на Аляске составляют 12 тысяч самолетов! — подчеркнул депутат.

Аналогичный парк в Якутии — всего три воздушных судна, закупленных по госпрограмме, и около 30 — принадлежащих частным лицам.

Конечно, даже не на развитие, а на становление малой авиации в нашей стране серьезно давит забюрократизированность. К частнику, владеющему одним самолетиком «Птенец», предъявляются едва ли не такие же требования, как к крупной авиакомпании. Однако работа по либерализации законодательства идет, в том числе благодаря парламенту Якутии, предлагающему разрешить в этой сфере «все, что не запрещено».

— Буквально несколько дней назад получили письмо за подписью замминистра транспорта РФ о том, что изменения в федеральные авиационные правила, инициированные нами, находятся на стадии утверждения, — сообщил Виктор Федоров.

Эту хорошую новость дополняет еще одна: по словам заместителя главы минвостокразвития Артура Ниязметова, выпуск воздушных судов для местных перевозок планируют наладить на Дальнем Востоке.

— Сегодня здесь есть площадки и компетенции для размещения производства новых моделей самолетов. Например, в ТОР «Комсомольск», — рассказал он.

Разрабатываются и подходящие модели. Под контролем минпромторга ведется проектирование малых самолетов вместимо¬стью до девяти человек. Презентация первой машины пройдет на авиасалоне МАКС-2017, а ее сертификацию предполагается завершить через полтора года. Возможно, в скором времени уже не придется искать нужные модели за рубежом.

Между тем в сравнении с 1989 годом мобильность населения Якутии на местных авиалиниях сократилась в пять раз, а на внутриулусных — в 25! Внутриулусные перевозки — это как раз тот сектор, который призвана обслуживать малая авиация. Сейчас во многих селах люди ждут рейс по месяцу и более, как праздник.

Сейчас во многих якутских селах люди ждут авиарейс по месяцу и более, как праздник

Авиаторы пытаются найти достойную замену Ан-2, но выбирать особо не из чего. Однако в случае с самолетами малых типоразмеров речь идет не только о замене, но и об ином принципе организации авиасообщения. Как считает Виктор Федоров, при более современном законодательстве (а дело идет к этому) подобную технику можно будет использовать даже в качестве воздушного такси. И вновь он приводит в пример Аляску:

— Там действует 271 авиакомпания, из них только пять крупных, остальные являются частными.

Понятно, что там другая культура, другие деньги и несравнимо более богатый опыт применения легких самолетов. Но хорошо уже то, что на этот опыт наконец-то обратили внимание. В регионе при поддержке минтранса России разработано технико-экономическое обоснование полетов на самолетах Сеssna 206HD — тех самых, которые массово эксплуатируются по другую сторону Берингова пролива. Вдруг выяснилось, что использование этих аппаратов позволит вдвое (!) снизить стоимость авиабилетов на внутриулусных перевозках.

Малая авиация принесла бы большую пользу всем не обремененным обилием дорог регионам Дальнего Востока. А Якутии с ее разбросанными на трех миллионах квадратных километров селами — тем более.

Все это только проект. Под него потребуются новые правила, деньги, энтузиасты, летчики и многое другое, чего сейчас нет. А пока действующая региональная подпрограмма развития авиации констатирует: если ничего не менять, летать будет не на чем и не на что. В 2011 году, когда был составлен этот документ, количество авиапассажиров в регионе превышало полтора миллиона человек. Согласно базовому варианту подпрограммы к 2019 году их число «достигнет»… 1,3 миллиона.