Опергруппа экологов работает на месте загрязненной китайскими старателями реки Рэдэрга

Оперативная группа министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства РС (Я) работает на месте загрязненной реки Рэдэрга в Алданском районе Якутии. Об этом телеканалу «Якутия 24» сообщил глава министерства Сахамин Афанасьев.

«На месте работает оперативная группа экологов. О результатах проверки будет сообщено в ближайшее время», — сказал он.

На правом притоки реки Эльконка Рэдэрга ведется промышленная добыча золота. По версии местных СМИ, сейчас на реке Рэдэрга работает китайская старательная компания. В средствах массовой информации распространились видео и фотоматериалы по факту загрязнения водного объекта.

Проводится проверка.