Опережая свое время…

3 декабря исполнилось 115 лет со дня рождения выдающегося педагога Николая Васильевича Егорова, участника Великой Отечественной войны, кавалера ордена Красной Звезды, награжденного 5 боевыми медалями и 13 Благодарственными письмами Верховного Главнокомандующего, кавалера орденов Ленина, Трудового Красного Знамени, заслуженного учителя школ Якутской АССР, РСФСР, отличника народного просвещения ЯАССР, РСФСР.

История становления Николая Васильевича Егорова как профессионала с момента начала педагогической деятельности тесно связана с историей и системой образования Республики. Он внес значительный вклад в развитие региональной системы начального образования. Выдвинутые Н.В.Егоровым научно-педагогические и методические рекомендации по совершенствованию деятельности методических служб актуальны и в наше время.

В честь юбилея выдающегося учителя, корифея методической службы с 3 по 15 декабря в республике проходит декада, организованная Министерством образования и науки РС(Я). В рамках декады состоялись педагогические чтения, открытые уроки, круглые столы, выставки и мастер-классы. Участники декады — учителя начальных классов республики и Верхневилюйского улуса, преподаватели Вилюйского педагогического колледжа, ветераны педагогического труда, бок о бок работавшие вместе с Николаем Васильевичем и перенявшие его богатый опыт.

Свою педагогическую деятельность начал в 1922 г. в Верхневилюйской средней школе, где работал учителем, заведующим и внес большой вклад в развитие школы и образования улуса. С 1929 — 1932 гг. Н.В. Егоров руководил Игидейской образцовой школой имени Э.К. Пекарского Таттинского, затем несколько лет работал учителем Хаптагайской школы Мегино-Кангаласского районов. В этих школах экспериментировал новые приемы и методы учебно-воспитательной работы, практические результаты передавал учителям других школ.

Н.В. Егоров составил учебники, учебные пособия, переводил учебники с русского на якутский. В 30-х годах выходят учебники «Сайдыы суола», «Ааҕар кинигэ», позже – «Родная речь», книга для 2-го класса якутской школы, «Книга для чтения» для учащихся 4 класса якутской школы, «Якутский язык»- учебник по якутской грамматике для 3 класса. Эти учебники переиздаются до сих пор. Кроме того, Н.В. Егоровым составлены десятки методических разработок, статей и учебных программ.

С 1942 г. по 1945 гг. Николай Васильевич воевал в рядах Красной Армии: принял участие в освобождении Украины, Молдавии, Болгарии, Румынии, Чехословакии, Польши, Венгрии, участвовал в битве за Сталинград. Конец войны встретил в Австрии. Учитель и на фронте оставался учителем. В первые дни после освобождения Сталинграда по приказу начальника штаба полка Демидова в Ворошиловградском районе города он организовал работу школы.

С 1954 г. Н.В. Егоров десять лет заведует кабинетом педагогики начальных классов ЯРИУУ, руководит методическим кабинетом, методическими объединениями школ, проводит семинары, совещания, конференции. Он много ездил по другим областям, республикам и городам СССР, изучил опыт работы мастеров педагогического труда Бурятской, Татарской АССР, Липецкой, Московской областей. Все лучшее, положительное передавал учителям школ Якутской АССР.

11 декабря 2018 года в АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации имени С.Н.Донского-I» состоялась республиканская научно-практическая конференция «Пути и средства модернизации начального образования». Конференцию вступительной речью открыла д.п.н., директор ИРОиПК Г.И. Алексеева.

С докладом о жизни и педагогическом наследии Н.В.Егорова выступила председатель Совета ветеранов педагогического труда РС(Я), заслуженный учитель Якутии, отличник просвещения СССР, отличник народного просвещения РСФСР, Учитель учителей, член союза журналистов, ученица выдающегося педагога В.С. Иванова-Зверева.

В пленарной части выступили также И.П.Любимова, 1-й заместитель министра образования и науки РС(Я), заместитель главы администрации Верхневилюйского улуса Л.С.Тойтонова, заслуженный работник образования РС (Я), отличник народного образования РФ, отличник просвещения СССР, отличник сельского хозяйства РС (Я), к. п. н. П. П. Кондратьев, гость из Москвы, доцент, ведущий методист корпорации «Российский учебник», к.п.н. Н.А.Гусева, директор Вилюйского педагогического колледжа имени Н.Г.Чернышевского, к.п.н. С.В.Иванов, заведующий лабораторией педагогических исследований Вилюйского педагогического колледжа имени Н.Г. Чернышевского Е.К.Чиряев, начальник управления образования Верхневилюйского улуса О.С.Борбуев, учитель начальных классов Верхневилюйской средней общеобразовательной школы №4 им.Д.С.Спиридонова. Н.М.Васильева.

Все выступившие отметили с особой теплотой его человечность, душевность, умение сопереживать, его прогрессивность.

Для определения ориентиров будущего в процессе модернизации системы начального образования на современном этапе во второй половине дня организована работа по секциям:

Секция№1 «Современные тенденции развития системы начального образования»;

Секция№2 «Современные образовательные технологии в работе учителя начальных классов»;

Секция№3 «Муниципальная методическая служба в сопровождении профессионального развития учителей начальных классов».

Неоценим вклад Николая Васильевича Егорова в изучении, обобщении и распространении передового практического опыта и в целом в развитии системы образования республики ХХ столетия.