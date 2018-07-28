Оперативное объявление от Тур Люкс

Друзья! В связи участием в ознакомительном туре в период с 29.07.2018 по 30.07.2018 наш офис будет закрыт. Будем работать исключительно в дежурном режиме и только по вылетающим заявкам! Со вторника 31.07.2018, возобновим работу по обычному графику с 09.00 до 19.00 (без перерыва). Эти 2 дня мы будем проходить тренинг-обучение по новому направлению и повышать свой профессиональный уровень! Спасибо за понимание!

Турагентство PEGAS Touristik

ООО ГТА Тур Люкс

tel/fax: +7(4112)42-54-96

tel: 8-964-420-9395

677027, г. Якутск

ул. Кирова, д. 18, блок «В» оф. 103

e-mail: itlux9@bk.ru

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