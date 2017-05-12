Оперативная группа «Таатта» контролирует ледоход на реке Амга

Оперативная группа №4 «Таатта» Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) и Комиссии по чрезвычайным ситуациям и противопожарной безопасности Республики Саха (Якутия) под руководством первого заместителя начальника Службы спасения Якутии Василия Тарского круглосуточном режиме продолжают выполнять мероприятия по обеспечению безопасного прохождения весеннего паводка и мониторинга гидрологической обстановки на реке Амга на территориях Чурапчинского и Таттинского улусов.

По состоянию на 12ч.00м. На реке Амга нижняя кромка ледохода вышла в устье. Верхняя кромка – у н.п. Мындагай Чурапчинского района. На всех участках уровень воды ниже критической отметки.

С целью предотвращения возникновения чрезвычайной ситуации на воде по вине человека, оперативной группой продолжаются патрульно-рейдовые мероприятия. С начала работы оперативной группы проведено 35 патрульно-рейдовых мероприятий, порядка 102 инструктажей населения. Спасатели выступила с предупреждением охотникам, открывшим сезон на добычу водоплавающей дичи, призвали соблюдать элементарные правила поведения на льду. Проводили Урок спасения школьникам 10-11 классов Чимнагайской СОШ Спасатели продемонстрировали школьникам свою технику и снаряжение: ребята ознакомились с техникой спасателей, увидели аварийно-спасательный гидравлический инструмент, узнали много нового о работе спасателей. Школьники на практике выучили правила оказания первой помощи.