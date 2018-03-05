Операция «Нетрезвый водитель»: лишение прав, уголовные дела и штрафы

В период времени с 23 февраля по 4 марта в республике в целях снижения аварийности на дорогах по вине водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, прошло профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».

В рамках данной операции сотрудники ГИБДД совместно с полицейскими других служб проводили целенаправленные рейдовые мероприятия и массовые проверки водителей на предмет выявления фактов употребления ими алкогольных напитков.

Так, в Якутске сотрудниками полиции было задержано и отстранено от права управления транспортными средствами около 50 водителей, из них 36 водителей были привлечены к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, а также 7 водителей были привлечены к административной ответственности по ст. 12.26 КоАП РФ – невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования. Всего к административной ответственности был привлечен 41 водитель, из которых 11 водителей сели за руль пьяными повторно.

Обращаем внимание, что в отношении 11 водителей, севших за руль транспортного средства в состоянии опьянения повторно и отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования, будучи лишенными права управления ТС, будут возбуждены уголовные дела по ст. 264.1 УК РФ, согласно которой предусмотрено максимальное наказание виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Госавтоинспекция г. Якутска напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения согласно ст. 12.8 КоАП РФ предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок от 1,5 до 2 лет.

Те же санкции предусмотрены для водителей за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.

Госавтоинспекция г. Якутска призывает всех не быть равнодушными, не оставлять без внимания факты употребления алкогольных напитков и незамедлительно сообщать об этом в дежурную часть ГИБДД по номерам: 127, 352222, 02.

Помните, что сообщив о нетрезвом водителе, Вы можете спасти чью-то жизнь!