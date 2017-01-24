Операция «Ледовая переправа» в Хангаласском районе

В целях осуществления надзора и контроля выполнения требований по обеспечению безопасности людей на водных объектах республики, инспекторы ГИМС ежедневно выезжают на патрулирование водных объектов.

Так, 24 января в Хангаласском районе в рамках надзорно-профилактической операции «Ледовая переправа» и с целью обеспечения безопасности людей на водных объектах в зоне своей ответственности продолжилось проведение профилактических рейдов инспекторами Хангаласского отделения ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Республике Саха (Якутия)».

Инспекторы ГИМС в очередной раз в индивидуальной беседе напомнили водителям о допустимой нагрузке на ледовое полотно переправы, о необходимости соблюдения скоростного режима и интервала движения. Также инспекторы ГИМС посетили места массового выхода людей на лед, провели замеры толщины льда.

В данное время республике функционирует 41 ледовая переправа, из них на территории Хангаласского района на реке Лена функционируют 3 ледовые переправы муниципального значения:

«с. Булгунняхтах – о. Тойон — Ары» – до 10 тонн;

«Покровск – Тит-Эбе (I Жемкон)» – до 25 тонн;

«Верхний Бестях – Качикатцы» – до 10 тонн;

Государственная инспекция по маломерным судам республики напоминает: во избежание несчастных случаев при движении через ледовые переправы необходимо строго выполнять требования всех информационных знаков. Не допускайте нагрузку, превышающую допустимую грузоподъемность.

Уважаемые жители и гости республики! Во избежание провалов людей и автотранспорта под лед пользуйтесь только оборудованными ледовыми переправами! Помните: выезд на лед в местах, не оборудованных для этих целей, запрещен!

Каждый человек должен знать меры предосторожности и постоянно их соблюдать, ведь пренебрегая правилами безопасности, вы рискуете здоровьем и собственной жизнью.