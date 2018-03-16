Операционный доход Алмазэргиэнбанка в 2017 году составил более 500 миллионов рублей

Чистый операционный доход Алмазэргиэнбанка по итогам 2017 года составил 501 миллион рублей. Об этом заявила председатель правления АЭБ Людмила Николаева на совещании с руководителями иногородних структурных подразделений финансового учреждения.

«На недавней встрече с руководством Центрального банка России данный результат АЭБ был отмечен как один из важных итогов нашей деятельности в 2017 году», — отметила Людмила Николаева.

По ее словам, этого удалось добиться благодаря в том числе грамотной работе иногородних структурных подразделений:

«В целом территориальная сеть Алмазэргиэнбанка внесла существенный вклад в основные финансовые показатели — размер кредитного портфеля, объем привлеченных ресурсов, операционный доход. Позитивную динамику демонстрируют все дополнительные офисы АЭБ. Особо хочу отметить работу наших коллег из Нюрбинского, Чурапчинского и Нерюнгринского районов».

Отметим, что операционный доход — это денежная прибыль за определенный период в результате проведения банковских операций, к которой относятся проценты по предоставленным кредитам и размещенным вкладам; прибыль по операциям с ценными бумагами; различные банковские комиссии, сборы и так далее.