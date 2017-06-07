Опера «Аида» откроет международный фестиваль «Классика белых ночей»

Как знают многие ценители искусства, с 8 июня по 3 июля 2017 г. в Якутске пройдет Международный фестиваль «Классика белых ночей», организаторами которого выступили Высшая школа музыки РС (Я) (институт) им. В.А. Босикова, Государственная Филармония РС (Я), Государственный театр оперы и балета им. Д.К. Сивцева Суорун — Омоллоона при поддержке Министерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия).

Как видно из программы, данный фестиваль включает в себя очень много интересных, различных мероприятий: международные мастер – классы, концерты с участием солистов, хоровых, танцевальных, народных коллективов из Республики Корея, Соединенных Штатов Америки, Симфонических оркестров Государственной филармонии «Symphonica ARTica» и ГТОиБ им. Д.К. Сивцева Суорун-Омоллоона.

Также пройдут Региональный конкурс среди учащихся образовательных школ, детских школ искусств и воспитанников детских садов по проекту «Музыка для всех», VI Международный юношеский конкурс «Скрипка Севера», Первый Дальневосточный семинар – форум Творческих мастерских МАМКИМ «МеждунаротМолОт».

В фестивале примут участие более 150 гостей из Республики Корея, США, Канады, Франции, Италии и России. Среди них – профессиональные музыканты, музыканты этнического искусства, артисты хоровых и танцевальных коллективов, ведущие преподаватели ВУЗов Республики Кореи и России, представители общественных и государственных организаций, представители СМИ и др.

6 июня 2017 г., 16-00, в Республиканском медиа–центре состоялась пресс-конференция, посвященная открытию Международного фестиваля «Классика белых ночей», в которой приняли участие:

НИКИФОРОВА Вера Семеновна – ректор Высшей школы музыки РС (Я);

СЮЛЬСКИЙ Сергей Августович – директор Государственного театра оперы и балета им. Суоруна Омоллоона;

НО Тэ Чол – дирижер, художественный руководитель фестиваля (Южная Корея);

АФАНАСЕНКО Станислав Максимович – директор VI Международного юношеского конкурса «Скрипка Севера»;

МИХЕЕВ Николай Алексеевич – композитор, преподаватель ВШМ РС (Я);

Чигирев Сергей Валентинович – исполнительный директор фестиваля, начальник отдела по творческой работе ВШМ РС (Я);

ПАК Сонг Гю – солист оперы, исполнитель партии Радамеса в опере «Аида».

Организаторы рассказали более подробно о предстоящих мероприятиях фестиваля, особо выделив открывающую фестиваль оперу Верди «Аида», гала — концерт «Звезды корейской оперы», где будут выступать блистательные солисты из Южной Кореи, лауреаты международных конкурсов: КАНГ Хёмунг (сопрано), КИМ Хванг Кюнг (сопрано), КИМ Суджунг (меццо — сопрано), О Севон (баритон), КИМ Кванг Сик (баритон), КИМ Анна (сопрано), Мун Джина (меццо — сопрано), ПАРК Хира (меццо — сопрано), симфонический оркестр ГТОиБ им. Суоруна Омоллоона под руководством НО Тэ Чол, концерт «Шедевры симфонической музыки» с участием ШИМ Псалм Джонга (саксофон, Южная Корея), Кенни БЕЙКА (саксофон, США), Муниципального хора г. Танджин (Южная Корея), симфонического оркестра ГТОиБ им. Суоруна Омоллоона, которые пройдут на сцене Государственного театра оперы и балета, а также совместное выступление скрипачки ЛИ Ын Хэ и Симфонического оркестра «Symphonica ARTica» в ДШИ №1 г. Якутска.

Сергей СЮЛЬСКИЙ, директор ГТОИБ им. Суоруна Омоллоона: «Когда к нам обратился художественный руководитель фестиваля НО Тэ Чол с идеей такого мероприятия, мы его поддержали и мне очень отрадно, что фестиваль обрел реальные черты. Для нас большая честь предоставить свою площадку для фестиваля такого уровня, а также рады принимать участие на мероприятиях «Классики белых ночей».

Опера «Аида» для открытия фестиваля была выбрана не случайно. Она является шедевром мировой классики. Она у нас стояла в нашем репертуарном плане, и так совпало, что маэстро НО Тэ Чол выразил желание дирижировать спектакль.

В нем принимают участие очень известный тенор ПАК Сонг Гю, родом из Южной Кореи, но сейчас работает в лучших театрах Европы, также наши солисты — Феодосия ШАХУРДИНА (Аида, главная героиня оперы – плененная царевна Эфиопии), Егор КОЛОДЕЗНИКОВ (главный жрец Египта Рамфис), Александр ЕМЕЛЬЯНОВ (Царь Эфиопии), Валерий КАСАТКИН (Царь Египта), Владислав КИСЕЛЕВ (Гонец царя). Впервые в опере выступят Анастасия МУХИНА (египетская царевна Амнерис) и Маргарита МАРТЫНОВА (Жрица), наш симфонический оркестр под руководством НО Тэ Чол, хоровой коллектив.

Приглашаем всех на наши мероприятия!»

Также в рамках данного фестиваля руководство ГТОиБ в лице директора Сергея Августовича встретилось с президентом компании «Верако» господином ЛИ Гухо, где обсудили дальнейшие планы по сотрудничеству, в первую очередь – гастроли нашего театра по городам Южной Кореи.

Программа Международного фестиваля «Классика белых ночей»

Дата Время Мероприятие Место 08.06 Чт. 18-30 Международный фестиваль «Классика белых ночей». Церемония открытия Опера «Аида». В партии Радамеса– Пак СонГю (Республика Корея) Дирижер – Но Тэ Чол ГТОиБ 08-11.06 Первый Дальневосточный семинар – форум Творческих мастерских МАМКИМ «МеждунаротМолОт». ЯМК им. М.Н. Жиркова 12.06 Пн. 10-00 16-00 Региональный конкурс Республиканского проекта «Музыка для всех» Церемония открытия Концерт Ли ЫнХэ (скрипка) Республика Корея ВШМ РС (Я) Вход свободный 13.06 Вт. 18-30 Концерт Симфонического оркестра «SymphonicaARTica» Государственной филармонии РС (Я). Солист Ли ЫнХэ (скрипка, Республика Корея) ДШИ №1 13.06 Вт. 10-00 14-00 Региональный конкурс Республиканского проекта «Музыка для всех» Международный мастер – классЭсфирь Дьячковой (г. Монреаль, Канада) ВШМ 14.06 Ср. 10-00 14-00 Региональный конкурс Республиканского проекта «Музыка для всех» Международный мастер – классЭсфирь Дьячковой (г. Монреаль, Канада) ВШМ 15.06 Чт. 10-00 14-00 Международный мастер – классЭсфирь Дьячковой (г. Монреаль, Канада) Региональный конкурс Республиканского проекта «Музыка для всех». Церемония закрытия.Награждение лауреатов. ВШМ 17.06 Сб. 17-00 «KoreaArirangfestival» Концерт коллективов традиционного искусства Республики Корея СВФУ Вход свободный 18.06 Вс. 17-00 Звезды корейской оперы Симфонический оркестр ГТОиБ Дирижер – Но Тэ Чол. Компания «Besetoopera». Директор – KangWhaja(Республика Корея). Солисты из Республики Корея, лауреаты Межд. конк.:KangHyemyung (сопрано), KimHwangKyung (сопрано), KimSoojung (меццо сопрано), OhSewon (баритон), KimKwangSick(баритон), KimAnna (сопрано), MoonJina (меццо сопрано), ParkHeera (меццо сопрано) ГТОиБ 19.06 Пн. 16-00 «KoreaArirangfestival» Концерт коллективов традиционного искусства Республики Корея пл. Ленина Вход свободный 21.06 Ср. Хоровое искусство Республики Корея Концерт Муниципального хора г. Танджин(Республика Корея) г. Покровск Вход свободный 22.06 Чт. 18-00 Шедевры симфонической музыки ShimPsalmJong (саксофон,Республика Корея), KennyBaik (саксофон, США), Муниципальный хор г. Танджин(Республика Корея) Симфонический оркестр ГТОиБ. ГТОиБ 23.06 Пт. 10-00 16-00 Международные мастер-классы.ShimPsalmJong (саксофон,Республика Корея) ShimPsalmJong (саксофон, Республика Корея), KennyBaik (саксофон, США), Струнный ансамбль «ArcoARTiсo». Концерт гостей фестиваля ВШМ Национальный худ.музей Вход свободный 26.06 Пн. 10-00 12-00 Международные мастер-классы.ShimPsalmJong (саксофон,Республика Корея), MirSeo (фортепиано, Республика Корея) Концерт дуэта саксофонистов ShimPsalmJong (саксофон Республика Корея) и KennyBaik (саксофон, США). Концертмейстер –MirSeo (Республика Корея). ДШИ №1 Вход свободный 27.06 Вт. 18-00 VI Международный юношеский конкурс «Скрипка Севера» Церемония открытия ВШМ 28.06-01.07 Конкурсные прослушивания VIМеждународного юношеского конкурса «Скрипка Севера» ВШМ 28.06 – 04.07 Международные мастер – классы YWIMF ВШМ 28.06 Ср. 18-00 Masters and masterpieces MinjiSong, фортепиано (РеспубликаКорея) Сольный концерт Якутская духовная семинария Вход свободный 29.06 Чт. 18-00 Masters and masterpieces BooYuncheong(виолончель) KimJiyoon(пири, корейский национальный инструмент) Сольный концерт артистов из Республики Корея ДШИ №1 30.06 Пт. 17-00 InkyoHwang, фортепиано (РеспубликаКорея) YWIMF Rising star concert ВШМ Вход свободный 02.07 Вс. 17-00 Международный фестиваль «Классика белых ночей». VI Международный юношеский конкурс «Скрипка Севера». Церемония закрытия. ПобедителиVI Международного юношеского конкурса «Скрипка Севера»,Симфонический оркестр ГТОиБ. Солисты из Республики Корея. T&BEntertainment Myung—jooKim (виолончель), JaeyoungHeo (туба), JiyoonKim (пири – корейскаяфлейта), TeaHwanPark (флейта), HwayoungLee (скрипка), HyojungYoo (скрипка), YunCheongBoo (виолончель) ГТОиБ 03.07 Пн. 17-00 Концерт камерного оркестра Солисты –KwunEuna(виолончель), MinahLee(скрипка),HaeunPark(скрипка), HyoJungYoo (скрипка), JisuLee(флейта), HyunjungKim(фортепиано), SunheeSong(скрипка)SeungmiJung(фортепиано) ВШМ Вход свободный