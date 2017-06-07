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7 июня 2017, 11:52
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Опера «Аида» откроет международный фестиваль «Классика белых ночей»

Как знают многие ценители искусства, с 8 июня по 3 июля 2017 г. в Якутске пройдет Международный фестиваль «Классика белых ночей», организаторами которого выступили Высшая школа музыки РС (Я) (институт) им. В.А. Босикова, Государственная Филармония РС (Я), Государственный театр оперы и балета им. Д.К. Сивцева Суорун — Омоллоона при поддержке Министерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия).

Как видно из программы, данный фестиваль включает в себя очень много интересных, различных мероприятий: международные мастер – классы, концерты с участием солистов, хоровых, танцевальных, народных коллективов из Республики Корея, Соединенных Штатов Америки, Симфонических оркестров Государственной филармонии «Symphonica ARTica» и ГТОиБ им. Д.К. Сивцева Суорун-Омоллоона.

Также пройдут Региональный конкурс среди учащихся образовательных школ, детских школ искусств и воспитанников детских садов по проекту «Музыка для всех»VI Международный юношеский конкурс «Скрипка Севера»Первый Дальневосточный семинар – форум Творческих мастерских МАМКИМ «МеждунаротМолОт».

 

В фестивале примут участие более 150 гостей из Республики Корея, США, Канады, Франции, Италии и России.  Среди них – профессиональные музыканты, музыканты этнического искусства, артисты хоровых и танцевальных коллективов, ведущие преподаватели ВУЗов Республики Кореи и России, представители общественных и государственных организаций, представители СМИ и др.

6 июня 2017 г., 16-00, в Республиканском медиа–центре состоялась пресс-конференция, посвященная открытию Международного фестиваля «Классика белых ночей», в которой приняли участие:

НИКИФОРОВА Вера Семеновна – ректор Высшей школы музыки РС (Я);

СЮЛЬСКИЙ Сергей Августович – директор Государственного театра оперы и балета им. Суоруна Омоллоона;

НО Тэ Чол – дирижер, художественный руководитель фестиваля (Южная Корея);

АФАНАСЕНКО Станислав Максимович – директор VI Международного юношеского конкурса «Скрипка Севера»;

МИХЕЕВ Николай Алексеевич – композитор, преподаватель ВШМ РС (Я);

Чигирев Сергей Валентинович – исполнительный директор фестиваля, начальник отдела по творческой работе ВШМ РС (Я);

ПАК Сонг Гю – солист оперы, исполнитель партии Радамеса в опере «Аида».

Организаторы рассказали более подробно о предстоящих мероприятиях фестиваля, особо выделив открывающую фестиваль оперу Верди «Аида», гала — концерт «Звезды корейской оперы», где будут выступать блистательные солисты из Южной Кореи, лауреаты международных конкурсов: КАНГ Хёмунг (сопрано), КИМ Хванг Кюнг (сопрано), КИМ Суджунг (меццо — сопрано), О Севон (баритон), КИМ Кванг Сик (баритон), КИМ Анна (сопрано), Мун Джина (меццо — сопрано), ПАРК Хира (меццо — сопрано), симфонический оркестр ГТОиБ им. Суоруна Омоллоона под руководством НО Тэ Чол, концерт «Шедевры симфонической музыки»  с участием ШИМ Псалм Джонга (саксофон, Южная Корея), Кенни БЕЙКА (саксофон, США), Муниципального хора г. Танджин (Южная Корея), симфонического оркестра ГТОиБ им. Суоруна Омоллоона, которые пройдут на сцене Государственного театра оперы и балета, а также совместное выступление скрипачки ЛИ Ын Хэ и Симфонического оркестра «Symphonica ARTica» в ДШИ №1 г. Якутска.

Сергей СЮЛЬСКИЙ, директор ГТОИБ им. Суоруна Омоллоона: «Когда к нам обратился художественный руководитель фестиваля НО Тэ Чол с идеей такого мероприятия, мы его поддержали и мне очень отрадно, что фестиваль обрел реальные черты. Для нас большая честь предоставить свою площадку для фестиваля такого уровня, а также рады принимать участие на мероприятиях «Классики белых ночей».

Опера «Аида» для открытия фестиваля была выбрана не случайно. Она является шедевром мировой классики. Она у нас стояла в нашем репертуарном плане, и так совпало, что маэстро НО Тэ Чол выразил желание дирижировать спектакль.

В нем принимают участие очень известный тенор ПАК Сонг Гю, родом из Южной Кореи, но сейчас работает в лучших театрах Европы, также наши солисты   — Феодосия ШАХУРДИНА (Аида, главная героиня оперы – плененная царевна Эфиопии), Егор КОЛОДЕЗНИКОВ (главный жрец Египта Рамфис), Александр ЕМЕЛЬЯНОВ (Царь Эфиопии), Валерий КАСАТКИН (Царь Египта), Владислав КИСЕЛЕВ (Гонец царя). Впервые в опере выступят Анастасия МУХИНА (египетская царевна Амнерис) и Маргарита МАРТЫНОВА (Жрица), наш симфонический оркестр под руководством НО Тэ Чол, хоровой коллектив.

Приглашаем всех на наши мероприятия!»

Также в рамках данного фестиваля руководство ГТОиБ в лице директора Сергея Августовича встретилось с президентом компании «Верако» господином ЛИ Гухо, где обсудили дальнейшие планы по сотрудничеству, в первую очередь – гастроли нашего театра по городам Южной Кореи.

 

Программа Международного фестиваля «Классика белых ночей»

 

Дата Время Мероприятие Место
08.06

Чт.

 18-30 Международный фестиваль

«Классика белых ночей».

Церемония открытия

Опера «Аида». В партии Радамеса– Пак СонГю (Республика Корея)

Дирижер – Но Тэ Чол

 ГТОиБ
08-11.06 Первый Дальневосточный семинар – форум Творческих мастерских МАМКИМ «МеждунаротМолОт». ЯМК им. М.Н. Жиркова
12.06

Пн.

 10-00

 

 

16-00

 Региональный конкурс

Республиканского проекта «Музыка для всех»

 Церемония открытия

Концерт Ли ЫнХэ (скрипка) Республика Корея

 ВШМ РС (Я)

 

 

Вход свободный
13.06

Вт.

 18-30 Концерт Симфонического оркестра

«SymphonicaARTica»

Государственной филармонии РС (Я).

Солист Ли ЫнХэ (скрипка, Республика Корея)

 ДШИ №1
13.06

Вт.

 10-00

 

14-00

 Региональный конкурс Республиканского проекта «Музыка для всех»

Международный мастер – классЭсфирь Дьячковой (г. Монреаль, Канада)

 ВШМ
14.06

Ср.

 10-00

 

14-00

 Региональный конкурс Республиканского проекта «Музыка для всех»

Международный мастер – классЭсфирь Дьячковой (г. Монреаль, Канада)

 ВШМ
15.06

Чт.

 10-00

 

14-00

 Международный мастер – классЭсфирь Дьячковой (г. Монреаль, Канада)

Региональный конкурс Республиканского проекта «Музыка для всех».

Церемония закрытия.Награждение лауреатов.

 ВШМ
17.06

Сб.

 17-00 «KoreaArirangfestival»

Концерт коллективов традиционного искусства Республики Корея

 СВФУ

Вход свободный
18.06

Вс.

 17-00 Звезды корейской оперы

Симфонический оркестр ГТОиБ

Дирижер – Но Тэ Чол.

Компания «Besetoopera». Директор – KangWhaja(Республика Корея).

Солисты из Республики Корея, лауреаты Межд. конк.:KangHyemyung (сопрано),

KimHwangKyung (сопрано), KimSoojung (меццо сопрано), OhSewon (баритон),

KimKwangSick(баритон), KimAnna (сопрано),

MoonJina (меццо сопрано),

ParkHeera (меццо сопрано)

 ГТОиБ
19.06

Пн.

 16-00 «KoreaArirangfestival»

Концерт коллективов традиционного искусства Республики Корея

 пл. Ленина

Вход свободный
21.06

Ср.

 Хоровое искусство Республики Корея

Концерт Муниципального хора г. Танджин(Республика Корея)

 г. Покровск

Вход свободный
22.06

Чт.

 18-00 Шедевры симфонической музыки

ShimPsalmJong (саксофон,Республика Корея),

KennyBaik (саксофон, США),

Муниципальный хор г. Танджин(Республика Корея)

Симфонический оркестр ГТОиБ.

 ГТОиБ
23.06

Пт.

 10-00

 

16-00

 Международные мастер-классы.ShimPsalmJong (саксофон,Республика Корея)

ShimPsalmJong (саксофон, Республика Корея),

KennyBaik (саксофон, США),

Струнный ансамбль «ArcoARTiсo».

Концерт гостей фестиваля

 ВШМ

 

Национальный худ.музей

Вход свободный
26.06

Пн.

 10-00

 

 

12-00

 Международные мастер-классы.ShimPsalmJong (саксофон,Республика Корея), MirSeo (фортепиано, Республика Корея)

Концерт дуэта саксофонистов

ShimPsalmJong (саксофон Республика Корея) и KennyBaik (саксофон, США). Концертмейстер –MirSeo (Республика Корея).

 ДШИ №1

 

 

Вход свободный
27.06

Вт.

 18-00 VI Международный юношеский конкурс

«Скрипка Севера»

Церемония открытия

 ВШМ
28.06-01.07 Конкурсные прослушивания VIМеждународного юношеского конкурса «Скрипка Севера» ВШМ
28.06 – 04.07 Международные мастер – классы

YWIMF

 ВШМ
28.06

Ср.

 18-00 Masters and masterpieces

MinjiSong, фортепиано (РеспубликаКорея)

Сольный концерт

 Якутская духовная семинария

Вход свободный
29.06

Чт.

 18-00 Masters and masterpieces

BooYuncheong(виолончель)

KimJiyoon(пири, корейский национальный инструмент)

Сольный концерт артистов из Республики Корея

 ДШИ №1
30.06

Пт.

 17-00 InkyoHwang, фортепиано (РеспубликаКорея)

YWIMF Rising star concert

 ВШМ

Вход свободный
02.07

Вс.

 17-00 Международный фестиваль

«Классика белых ночей».

VI Международный юношеский конкурс

«Скрипка Севера».

Церемония закрытия.

ПобедителиVI Международного юношеского конкурса «Скрипка Севера»,Симфонический оркестр ГТОиБ. Солисты из Республики Корея. T&BEntertainment

MyungjooKim (виолончель), JaeyoungHeo (туба), JiyoonKim (пири – корейскаяфлейта),

TeaHwanPark (флейта), HwayoungLee (скрипка), HyojungYoo (скрипка), YunCheongBoo (виолончель)

 ГТОиБ
03.07

Пн.

 17-00 Концерт камерного оркестра

Солисты –KwunEuna(виолончель),

MinahLee(скрипка),HaeunPark(скрипка),

HyoJungYoo (скрипка), JisuLee(флейта),

HyunjungKim(фортепиано), SunheeSong(скрипка)SeungmiJung(фортепиано)

 ВШМ

Вход свободный

 

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Источник: Дмитрий Оконешников – Сулусхан, руководитель пресс и PR – службы Государственного театра оперы и балета им. Суоруна Омоллоона. Фото автора.
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