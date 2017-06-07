Опера «Аида» откроет международный фестиваль «Классика белых ночей»

Как знают многие ценители искусства, с 8 июня по 3 июля 2017 г. в Якутске пройдет Международный фестиваль «Классика белых ночей», организаторами которого выступили Высшая школа музыки РС (Я) (институт) им. В.А. Босикова, Государственная Филармония РС (Я), Государственный театр оперы и балета им. Д.К. Сивцева Суорун — Омоллоона при поддержке Министерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия).
Как видно из программы, данный фестиваль включает в себя очень много интересных, различных мероприятий: международные мастер – классы, концерты с участием солистов, хоровых, танцевальных, народных коллективов из Республики Корея, Соединенных Штатов Америки, Симфонических оркестров Государственной филармонии «Symphonica ARTica» и ГТОиБ им. Д.К. Сивцева Суорун-Омоллоона.
Также пройдут Региональный конкурс среди учащихся образовательных школ, детских школ искусств и воспитанников детских садов по проекту «Музыка для всех», VI Международный юношеский конкурс «Скрипка Севера», Первый Дальневосточный семинар – форум Творческих мастерских МАМКИМ «МеждунаротМолОт».
В фестивале примут участие более 150 гостей из Республики Корея, США, Канады, Франции, Италии и России. Среди них – профессиональные музыканты, музыканты этнического искусства, артисты хоровых и танцевальных коллективов, ведущие преподаватели ВУЗов Республики Кореи и России, представители общественных и государственных организаций, представители СМИ и др.
6 июня 2017 г., 16-00, в Республиканском медиа–центре состоялась пресс-конференция, посвященная открытию Международного фестиваля «Классика белых ночей», в которой приняли участие:
НИКИФОРОВА Вера Семеновна – ректор Высшей школы музыки РС (Я);
СЮЛЬСКИЙ Сергей Августович – директор Государственного театра оперы и балета им. Суоруна Омоллоона;
НО Тэ Чол – дирижер, художественный руководитель фестиваля (Южная Корея);
АФАНАСЕНКО Станислав Максимович – директор VI Международного юношеского конкурса «Скрипка Севера»;
МИХЕЕВ Николай Алексеевич – композитор, преподаватель ВШМ РС (Я);
Чигирев Сергей Валентинович – исполнительный директор фестиваля, начальник отдела по творческой работе ВШМ РС (Я);
ПАК Сонг Гю – солист оперы, исполнитель партии Радамеса в опере «Аида».
Организаторы рассказали более подробно о предстоящих мероприятиях фестиваля, особо выделив открывающую фестиваль оперу Верди «Аида», гала — концерт «Звезды корейской оперы», где будут выступать блистательные солисты из Южной Кореи, лауреаты международных конкурсов: КАНГ Хёмунг (сопрано), КИМ Хванг Кюнг (сопрано), КИМ Суджунг (меццо — сопрано), О Севон (баритон), КИМ Кванг Сик (баритон), КИМ Анна (сопрано), Мун Джина (меццо — сопрано), ПАРК Хира (меццо — сопрано), симфонический оркестр ГТОиБ им. Суоруна Омоллоона под руководством НО Тэ Чол, концерт «Шедевры симфонической музыки» с участием ШИМ Псалм Джонга (саксофон, Южная Корея), Кенни БЕЙКА (саксофон, США), Муниципального хора г. Танджин (Южная Корея), симфонического оркестра ГТОиБ им. Суоруна Омоллоона, которые пройдут на сцене Государственного театра оперы и балета, а также совместное выступление скрипачки ЛИ Ын Хэ и Симфонического оркестра «Symphonica ARTica» в ДШИ №1 г. Якутска.
Сергей СЮЛЬСКИЙ, директор ГТОИБ им. Суоруна Омоллоона: «Когда к нам обратился художественный руководитель фестиваля НО Тэ Чол с идеей такого мероприятия, мы его поддержали и мне очень отрадно, что фестиваль обрел реальные черты. Для нас большая честь предоставить свою площадку для фестиваля такого уровня, а также рады принимать участие на мероприятиях «Классики белых ночей».
Опера «Аида» для открытия фестиваля была выбрана не случайно. Она является шедевром мировой классики. Она у нас стояла в нашем репертуарном плане, и так совпало, что маэстро НО Тэ Чол выразил желание дирижировать спектакль.
В нем принимают участие очень известный тенор ПАК Сонг Гю, родом из Южной Кореи, но сейчас работает в лучших театрах Европы, также наши солисты — Феодосия ШАХУРДИНА (Аида, главная героиня оперы – плененная царевна Эфиопии), Егор КОЛОДЕЗНИКОВ (главный жрец Египта Рамфис), Александр ЕМЕЛЬЯНОВ (Царь Эфиопии), Валерий КАСАТКИН (Царь Египта), Владислав КИСЕЛЕВ (Гонец царя). Впервые в опере выступят Анастасия МУХИНА (египетская царевна Амнерис) и Маргарита МАРТЫНОВА (Жрица), наш симфонический оркестр под руководством НО Тэ Чол, хоровой коллектив.
Приглашаем всех на наши мероприятия!»
Также в рамках данного фестиваля руководство ГТОиБ в лице директора Сергея Августовича встретилось с президентом компании «Верако» господином ЛИ Гухо, где обсудили дальнейшие планы по сотрудничеству, в первую очередь – гастроли нашего театра по городам Южной Кореи.
Программа Международного фестиваля «Классика белых ночей»
|Дата
|Время
|Мероприятие
|Место
|08.06
Чт.
|18-30
|Международный фестиваль
«Классика белых ночей».
Церемония открытия
Опера «Аида». В партии Радамеса– Пак СонГю (Республика Корея)
Дирижер – Но Тэ Чол
|ГТОиБ
|08-11.06
|Первый Дальневосточный семинар – форум Творческих мастерских МАМКИМ «МеждунаротМолОт».
|ЯМК им. М.Н. Жиркова
|12.06
Пн.
|10-00
16-00
|Региональный конкурс
Республиканского проекта «Музыка для всех»
Церемония открытия
Концерт Ли ЫнХэ (скрипка) Республика Корея
|ВШМ РС (Я)
Вход свободный
|13.06
Вт.
|18-30
|Концерт Симфонического оркестра
«SymphonicaARTica»
Государственной филармонии РС (Я).
Солист Ли ЫнХэ (скрипка, Республика Корея)
|ДШИ №1
|13.06
Вт.
|10-00
14-00
|Региональный конкурс Республиканского проекта «Музыка для всех»
Международный мастер – классЭсфирь Дьячковой (г. Монреаль, Канада)
|ВШМ
|14.06
Ср.
|10-00
14-00
|Региональный конкурс Республиканского проекта «Музыка для всех»
Международный мастер – классЭсфирь Дьячковой (г. Монреаль, Канада)
|ВШМ
|15.06
Чт.
|10-00
14-00
|Международный мастер – классЭсфирь Дьячковой (г. Монреаль, Канада)
Региональный конкурс Республиканского проекта «Музыка для всех».
Церемония закрытия.Награждение лауреатов.
|ВШМ
|17.06
Сб.
|17-00
|«KoreaArirangfestival»
Концерт коллективов традиционного искусства Республики Корея
|СВФУ
Вход свободный
|18.06
Вс.
|17-00
|Звезды корейской оперы
Симфонический оркестр ГТОиБ
Дирижер – Но Тэ Чол.
Компания «Besetoopera». Директор – KangWhaja(Республика Корея).
Солисты из Республики Корея, лауреаты Межд. конк.:KangHyemyung (сопрано),
KimHwangKyung (сопрано), KimSoojung (меццо сопрано), OhSewon (баритон),
KimKwangSick(баритон), KimAnna (сопрано),
MoonJina (меццо сопрано),
ParkHeera (меццо сопрано)
|ГТОиБ
|19.06
Пн.
|16-00
|«KoreaArirangfestival»
Концерт коллективов традиционного искусства Республики Корея
|пл. Ленина
Вход свободный
|21.06
Ср.
|Хоровое искусство Республики Корея
Концерт Муниципального хора г. Танджин(Республика Корея)
|г. Покровск
Вход свободный
|22.06
Чт.
|18-00
|Шедевры симфонической музыки
ShimPsalmJong (саксофон,Республика Корея),
KennyBaik (саксофон, США),
Муниципальный хор г. Танджин(Республика Корея)
Симфонический оркестр ГТОиБ.
|ГТОиБ
|23.06
Пт.
|10-00
16-00
|Международные мастер-классы.ShimPsalmJong (саксофон,Республика Корея)
ShimPsalmJong (саксофон, Республика Корея),
KennyBaik (саксофон, США),
Струнный ансамбль «ArcoARTiсo».
Концерт гостей фестиваля
|ВШМ
Национальный худ.музей
Вход свободный
|26.06
Пн.
|10-00
12-00
|Международные мастер-классы.ShimPsalmJong (саксофон,Республика Корея), MirSeo (фортепиано, Республика Корея)
Концерт дуэта саксофонистов
ShimPsalmJong (саксофон Республика Корея) и KennyBaik (саксофон, США). Концертмейстер –MirSeo (Республика Корея).
|ДШИ №1
Вход свободный
|27.06
Вт.
|18-00
|VI Международный юношеский конкурс
«Скрипка Севера»
Церемония открытия
|ВШМ
|28.06-01.07
|Конкурсные прослушивания VIМеждународного юношеского конкурса «Скрипка Севера»
|ВШМ
|28.06 – 04.07
|Международные мастер – классы
YWIMF
|ВШМ
|28.06
Ср.
|18-00
|Masters and masterpieces
MinjiSong, фортепиано (РеспубликаКорея)
Сольный концерт
|Якутская духовная семинария
Вход свободный
|29.06
Чт.
|18-00
|Masters and masterpieces
BooYuncheong(виолончель)
KimJiyoon(пири, корейский национальный инструмент)
Сольный концерт артистов из Республики Корея
|ДШИ №1
|30.06
Пт.
|17-00
|InkyoHwang, фортепиано (РеспубликаКорея)
YWIMF Rising star concert
|ВШМ
Вход свободный
|02.07
Вс.
|17-00
|Международный фестиваль
«Классика белых ночей».
VI Международный юношеский конкурс
«Скрипка Севера».
Церемония закрытия.
ПобедителиVI Международного юношеского конкурса «Скрипка Севера»,Симфонический оркестр ГТОиБ. Солисты из Республики Корея. T&BEntertainment
Myung—jooKim (виолончель), JaeyoungHeo (туба), JiyoonKim (пири – корейскаяфлейта),
TeaHwanPark (флейта), HwayoungLee (скрипка), HyojungYoo (скрипка), YunCheongBoo (виолончель)
|ГТОиБ
|03.07
Пн.
|17-00
|Концерт камерного оркестра
Солисты –KwunEuna(виолончель),
MinahLee(скрипка),HaeunPark(скрипка),
HyoJungYoo (скрипка), JisuLee(флейта),
HyunjungKim(фортепиано), SunheeSong(скрипка)SeungmiJung(фортепиано)
|ВШМ
Вход свободный
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