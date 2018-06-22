Опасный отдых: спасатели отмечают всплеск происшествий с туристами

Туристы разных возрастов и уровня подготовки всё чаще забывают о мерах своей безопасности. Сообщения о несчастных случаях в природной среде с тревожной регулярностью приходят из разных регионов Урала, Сибири и Дальнего Востока. С начала лета произошло уже несколько происшествий, при этом каждое событие происходит по одному сценарию.

Пожарно-спасательные формирования проводили поисковые операции, оказывали помощь и эвакуировали любителей дикого отдыха в Республике Алтай, Бурятии, Красноярском, Приморском и Хабаровском краях, Иркутской, Томской и Челябинской областях. В поисках экзотики и острых ощущений туристы не считают нужным подготовиться к маршруту должным образом. Без регистрации у спасателей, соответственной экипировки, специальных навыков и знаний люди обрекают себя оказаться в опасной ситуации, подвергая угрозе своё здоровье и жизнь.

Только в Республике Алтай за неделю произошло несколько происшествий подряд. 12 июня в Усть-Коксинском районе на горе Красная участник незарегистрированной группы из Новосибирска упал и вывихнул тазобедренный сустав. Пожарные ближайшего гарнизона 2 км несли туриста на носилках с горного склона к автомобилю скорой медицинской помощи. 15 июня в Улаганском районе у села Чибит, участник ещё одной незарегистрированной группы из Красноярска сорвался со скалы и получил тяжёлые травмы. Аналогичная ситуация произошла на следующий день в Чемальском районе в урочище Чечкыш – женщина сломала ногу.

В Иркутской области и Хабаровском крае на поиски незарегистрированных групп были привлечены два вертолёта Ми-8 со спасателями на борту. Туристы совершали сплав по рекам, допустив опрокидывание в воду. В результате двух происшествий погибло 4 человека.

Специалисты Сибирского регионального центра МЧС России надеются привлечь внимание региональных властей и общественности к тревожной и назревающей вновь проблеме. Требуется законодательный подход в организации массового туризма внутри регионов и жёсткий контроль предпринимательской деятельности в этой отрасли. Не менее важна организация всесторонней разъяснительной работы с различными группами населения о культуре отдыха в природной среде как о жизненной необходимости.

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