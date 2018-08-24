ООО «Норд Голд» готово возместить ущерб окружающей среде 

Сегодня в Минэкологии Якутии состоялось совещание по вопросу загрязнения реки Элькон и ручья Рэдэрги. В совещании приняли участие представители ООО «Норд Голд», управлений Росприроднадзора по РС(Я), недропользованию по РС(Я), Росрыболовства, МВД, ФСБ и Министерства промышленности.

Напомним, в конце июля инспекторами Алданского комитета охраны природы был зафиксирован факт загрязнения ручья Рэдэргэ, левого притока реки Элькон. Общественный резонанс вызвал тот факт, что золотодобычей на участке занимаются китайцы. Но, как выяснилось, лицензионным участком в Алданском районе владеет ООО «Норд Голд», подрядчиком является ООО «Сириус», где и были задействованы граждане Китайской народной республики.

В ходе совещания представитель компании «Норд Голд» Евгений Никишко признал факт слива неосветленных вод в ручей Рэдэргэ и отметил, что предприятие готово возместить причиненный вред окружающей среде Алданского района.

«Никогда такого случая не было в нашей деятельности. На сегодняшний день все нарушения устранены, идет чистая прозрачная вода», — сообщил он.

По итогам совещания ООО «Норд Голд» поручено провести работы по укреплению дамбы в соответствии с техническим проектом и принять превентивные меры по недопущению нарушений законодательства в области водных отношений и охраны окружающей среды,

Также как было отмечено, что предприятию необходимо провести внутренний аудит экологического менеджмента, в том числе осуществления производственного экологического контроля.

Кроме того, ООО «Норд Голд» рекомендовано обеспечить выполнение условий разрешительных документов по водопользованию, в том числе выполнение плана водоохранных мероприятий.