ООО «Ассоциация строителей АЯМ»: строительство погрузо-разгрузочного комплекса на станции Нижний Бестях осуществляется по графику

Об этом в конце июня, заявил главный инженер Сергей Григорьев во время выездного совещания с мастерами производственных участков.
В настоящее время продолжаются работы по отсыпке и устройству земляного полотна, установке буронабивных железобетонных свай, которые будут являться основанием большого погрузо-разгрузочного комплекса, строящегося в условиях вечной мерзлоты.
Также было проинспектировано производство бетонных работ по устройству оснований для последующего монтажа вышек связи на железнодорожных станциях железнодорожной линии Томмот — Нижний Бестях, в рамках заключенных контрактов.
Работы осуществляются согласно графика, задействованы все необходимые материальные и людские ресурсы. Погода благоприятствует строителям Амуро-Якутской магистрали.
Справка:
ООО «Ассоциация строителей АЯМ» – единственный транспортно-логистический центр в республике по переработке и доставке грузов железнодорожным транспортом на станции Нижний Бестях, Томмот, Алдан, имеющий длительный опыт работы ( 27 лет) и солидную деловую репутацию. Является одним из градообразующих предприятий Алданского и Мегино — Кангаласских районов Республики Саха /Якутия/. При оказании комплексной услуги по переработке и доставке грузов через железнодорожную станцию Нижний Бестях, одним из ключевых этапов является перевозка грузов водным транспортом через реку Лена.
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