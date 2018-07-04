ООО «Ассоциация строителей АЯМ»: строительство погрузо-разгрузочного комплекса на станции Нижний Бестях осуществляется по графику

Об этом в конце июня, заявил главный инженер Сергей Григорьев во время выездного совещания с мастерами производственных участков.

В настоящее время продолжаются работы по отсыпке и устройству земляного полотна, установке буронабивных железобетонных свай, которые будут являться основанием большого погрузо-разгрузочного комплекса, строящегося в условиях вечной мерзлоты.

Также было проинспектировано производство бетонных работ по устройству оснований для последующего монтажа вышек связи на железнодорожных станциях железнодорожной линии Томмот — Нижний Бестях, в рамках заключенных контрактов.

Работы осуществляются согласно графика, задействованы все необходимые материальные и людские ресурсы. Погода благоприятствует строителям Амуро-Якутской магистрали.

Справка:

ООО «Ассоциация строителей АЯМ» – единственный транспортно-логистический центр в республике по переработке и доставке грузов железнодорожным транспортом на станции Нижний Бестях, Томмот, Алдан, имеющий длительный опыт работы ( 27 лет) и солидную деловую репутацию. Является одним из градообразующих предприятий Алданского и Мегино — Кангаласских районов Республики Саха /Якутия/. При оказании комплексной услуги по переработке и доставке грузов через железнодорожную станцию Нижний Бестях, одним из ключевых этапов является перевозка грузов водным транспортом через реку Лена.