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8 декабря 2018, 13:51
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Online — видеотрансляция международного турнира по вольной борьбе

8-9 декабря во Владикавказе состоится международный турнир по вольной борьбе, входящий в календарь UWW, «Аланы-2018». Трансляция начнется в 16.00 сегодня.

Для российских вольников он станет отборочным к ярыгинскому Гран-при, к которому с этого года допускаются по три борца от страны в каждой из десяти весовых категорий.

Освобождены от «Аланов» участники чемпионата мира в Будапеште, которым гарантировано право выступить в Красноярске. Там им компанию составят победители турнира во Владикавказе и традиционного турнира на призы Д. Миндиашвили, который пройдет в январе в Красноярске перед ярыгинским мемориалом.

В столицу Северной Осетии съехались вольники из более десятка стран, среди них – все первые номера сборной Грузии, титулованные борцы есть в составах команд Ирана, Азербайджана и США. Всего на ковры дворца спорта «Манеж» выйдут 212 участников. Из них Россию будут представлять около полторы сотни атлетов, в их числе более 40 дагестанцев и 30 осетинских вольников.

Участники разделят общий призовой фонд, который составляет 100 тысяч долларов. Борцы, занявшие первые места, получат по 5 тысяч, вторые и третьи призеры – по 2 и 1 тысячи соответственно, еще по одной тысячи достанутся тренерам победителей.

В субботу, 8 декабря, пройдут предварительные поединки и определятся финалисты во всех десяти весовых категориях. А на следующий день состоятся утешительные схватки и большие и малые финалы.

Всего на ковре «Аланы» сегодня выйдут девять якутских борцов. К восьми российским представителям добавился наш легионер из Белоруссии Ньургун Скрябин, который будет бороться в весовой категории до 65 кг.

Трансляцию соревнований проводит WRESTRUS.RU.

День первый. 

Ковер А.

Ковер В.

Ковер С.

Турнирная сетка:

57кг

1/8 финала:

Жаргал Дамдинов (Бурятия) — Расул Машезов (КБР)

Франк Перелли (США) — Георгий Гониашвили (Грузия)

Бека Буджиашвили (Грузия) — Арзыл Артыш-оол (Красноярск-Тыва)

Абасгаджи Магомедов (Дагестан) — Рамиз Гамзатов (Дагестан)

——————————————————-

Хуреш-оол Дондук-оол (Тыва) — Гарик Барсегян (Армения)

КВАЛИФИКАЦИЯ:

Насанбуян Нармандах (Монголия) — Магомед Абдурахманов (Дагестан-СПб)

Отар Гогава (Грузия) — Ибрагим Абдурахманов (Дагестан)

Азамат Тускаев (РСО-Алания) — Муслим Садулаев (Дагестан)

Арыйаан Тютрин (Саха) — Джабраил Гаирбеков (Дагестан)

Исмаил Гаджиев (Дагестан) — Алик Хадарцев (РСО-Алания)

Амирхан Гуважоков (КБР) — Петр Копылов (Саха)

61кг 

1/8 финала:

Магомед Магомедов (Дагестан) — Юлиан Гергенов (Иркутск)

Динислам Тахтаров (Дагестан) — Георгий Ревазишвили (Грузия)

Артем Гебеков (Дагестан) — Рамазан Ферзалиев (Дагестан)

Александр Хадарцев (РСО-Алания) — Эрдэнэбат Бехбаяр (Монголия)

——————————————————-

Мохаммадбагер Якхеши (Иран) — Магомедрасул Идрисов (Дагестан)

Ньургун Александров (Саха) — Бека Ломтадзе (Грузия)

КВАЛИФИКАЦИЯ:
Рустам Абдурашидов (Дагестан) — Тамерлан Караев (Ставрополь)

Загир Шахиев (Дагестан) — Булат Баясхалонов (Бурятия)

Петр Павлов (Саха) — Алиасхаб Бадрудинов (Дагестан)

Эдуард Григорьев (Саха) — Александр Богомоев (Бурятия)

65кг 

1/16 финала:

Ахмед Касумов (Дагестан) — Начын Куулар (Тыва-Красноярск)

Сайын Казырык (Тыва) — Владимир Хинчегашвили (Грузия)

Гаджимагомед Алиев (Бахрейн) — Виктор Рассадин (Саха)

Курбан Шираев (Дагестан) — Виктор Середа (Беларусь)

Ньургун Скрябин (Беларусь) — Заур Токаев (РСО-Алания)

Наранболд Батсуури (Монголия) — Астемир Куантов (КБР)

Баяр Цыренов (Бурятия) — Бекхан Гойгереев (Чечня)

Артур Бадтиев (РСО-Алания) — Гамзат Гамзатов (Дагестан)

——————————————————-

Ислам Дудаев (Чечня) — Даши Шарастепанов (Бурятия)

Мурад Нухкадиев (Красноярск) — Алан Гогаев (РСО-Алания)

Алексей Боровицкий (Бурятия) — Баасанжаргал Бямбасурен (Монголия)

Имам Аджиев (Чечня) — Брис Мередит (США)

Эдеми Болквадзе (Грузия) — Бийсолтан Арсланов (Дагестан)

Исмаил Мусукаев (КБР-Москва) — Азнаур Таваев (Дагестан)

Муслим Сайдулаев (Чечня) — Ай-Хаан Ондар (Тыва)

Дьулустаан Булатов (Саха) — Абдулла Ахмедов (Дагестан)

70кг 

1/8 финала:

Марио Мэйсон (США) — Алибек Акбаев (КЧР)

Давид Баев (РСО-Алания) — Джош Киндиг (США)

Константин Хабалашвили (Грузия) — Чермен Валиев (РСО-Алания)

Джеймс Грин (США) — Сайпулла Алиболатов (Дагестан)

——————————————————-

КВАЛИФИКАЦИЯ:
Мохаммад Юсефи (Иран) — Магомед Саидови (Грузия)

Абдулгаджи Магомедов (Дагестан) — Разамбек Жамалов (Дагестан)

Ильдус Гиниятуллин (Татарстан) — Владислав Дышеков (Ставрополь)

Магомедмурад Дадаев (Дагестан) — Тимур Николаев (Саха)

Анзор Закуев (КБР) — Анзор Ионов (КЧР)

Руслан Богатырев (КБР) — Мурад Курамагомедов (Дагестан)

Шамиль Омаров (Дагестан) — Леван Келехсашвили (Грузия)

Магомед Курбаналиев (Дагестан) — Магомед Сурхоев (Ингушетия)

74кг 

1/8 финала:

Георгий Мелетов (Греция) — Расул Арсаналиев (Дагестан)

Тимурлан Свелиманов (Дагестан) — Тимур Бижоев (КБР)

Ахмед Усманов (Дагестан) — Хетик Цаболов (РСО-Алания)

Давид Бетанов (РСО-Алания) —

КВАЛИФИКАЦИЯ:

Бат-Эрдэнэ Бямбасурен (Монголия) — Эртине Мортуй-оол (Тыва-Кемерово)

——————————————————-

Автандил Кенчадзе (Грузия) — Ахмед Шокумов (КБР)

Муслим Шамсудинов (Дагестан) — Кахабер Хубежты (РСО-Алания)

Якуб Шихджамалов (Дагестан) — Магомед Хизриев (Дагестан)

Магомед Дибиргаджиев (Дагестан) — Исраил Касумов (Чечня-Красноярск)

Хоссейн Элиаси (Иран) — Никита Сучков (Красноярск)

Артур Биченов (РСО-Алания) — Байболсын Курманбеков (Казахстан)

Георгий Сулава (Грузия) — Магомедхабиб Кадимагомедов (Дагестан)

Зелимхан Тазбаев (Чечня) — Евгений Лапшов (Татарстан)

79кг 

1/8 финала:

Амхад Ташухаджиев (СПб-Чечня) — Радик Валиев (РСО-Алания)

Тажитин Акаев (Дагестан) — Али Савадкухи (Иран)

Гаджи Набиев (Дагестан) — Алан Засеев (РСО-Алания)

Ренат Апшев (КБР) — Рустам Магомедов (Ставрополь)

——————————————————-

Григорий Карастоян (Молдова) —

КВАЛИФИКАЦИЯ:

Малик Шаваев (Дагестан) — Халил Аминов (Дагестан)

Аманулла Гаджимагомедов (Дагестан) — Ацамаз Санакоев (РСО-Алания)

Дмитрий Зайнидинов (Красноярск) — Натан Джексон (США)

Азрет Улимбашев (КБР) — Хаби Хашпаков (КБР-Москва)

Омид Хассантабар (Иран) — Давид Хуцишвили (Грузия)

Торнике Квиникадзе (Грузия) — Астамур Гунба (СПб)

Галымжан Усербаев (Казахстан) — Магомед Рамазанов (Дагестан)

86кг 

1/8 финала:

Артур Найфонов (РСО-Алания) — Арсений Хубаев (РСО-Алания)

Славик Наниев (РСО-Алания) — Джеймс Патрик Дауни (США)

Магомедариф Биякаев (Дагестан) — Ганбаатар Ганхуяг (Монголия)

Радик Нартикоев (РСО-Алания) — Арсенали Мусалалиев (Дагестан)

——————————————————-

Адам Гагиев (Ингушетия) — Матвей Якомаскин (Новосибирск)

Сандро Аминашвили (Грузия) — Артем Умаров (КБР-Москва)

Алик Шебзухов (КБР-Ставрополь) — Сослан Кцоев (РСО-Алания)

КВАЛИФИКАЦИЯ:

Аслан Дзицоев (Казахстан) — Тимур Асламбеков (Дагестан)

Владислав Валиев (РСО-Алания) — Гасан Шамхалов (Дагестан)

92кг 

1/8 финала:

Алихан Жабраилов (Дагестан) — Магомедгаджи Хатиев (Азербайджан)

Хох Хугаев (РСО-Алания) — Муслим Магомедов (Дагестан)

Ираклий Мцитури (Грузия) — Хайден Циллмер (США)

Магомед Курбанов (Дагестан) — Азамат Закуев (КБР)

——————————————————-

Шариф Шарифов (Азербайджан) — Давид Марсагишвили (Грузия)

Мортеза Резагалех (Иран) — Асланбек Алборов (Азербайджан)

Ахмед Батаев (Чечня) — Алан Багаев (РСО-Алания)

КВАЛИФИКАЦИЯ:

Марат Хаев (РСО-Алания) — Гурам Черткоев (РСО-Алания)

Анзор Уришев (КБР) — Тажудин Мухтаров (Дагестан)

97кг 

1/4 финала:

Владислав Байцаев (РСО-Алания) — Артик Хугаев (РСО-Алания)

Элизбар Одикадзе (Грузия) — Зайнулла Курбанов (Дагестан)

Зурико Урташвили (Грузия) — Эрик Джиоев (Красноярск)

КВАЛИФИКАЦИЯ:

Игорь Овсянников (Красноярск) — Шарап Алиханов (Дагестан)

Шамиль Мусаев (Дагестан) — Тамерлан Расуев (Чечня)

125кг 

1/8 финала:

Джабер Садехзадэ (Иран) — Ибрагим Саидов (Беларусь)

Павел Кривцов (Кемерово) — Магомедгаджи Нурасулов (Дагестан)

Мухамагази Магомедов (Красноярск) — Ацамаз Теблоев (РСО-Алания)

Вадим Бекоев (Москва) — Тимур Базаев (РСО-Алания)

——————————————————-

Айдын Монгуш (Тыва) — Виталий Голоев (РСО-Алания)

Гено Петриашвили (Грузия) — Остап Пасенок (Кемерово)

Казбек Хубулов (РСО-Алания) — Магомедамин Дибиров (Дагестан)

КВАЛИФИКАЦИЯ:

Сослан Хинчагов (РСО-Алания) — Лхагвагэрэл Монхтор (Монголия)

Тони Нельсон (США) — Баджгур Хутаба (РСО-Алания)

 

Источник: http://sportyakutia.ru/novosti/borba/8799-online-videotranslyatsiya-mezhdunarodnogo-turnira-po-volnoj-borbe-alany-2018
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