Online — видеотрансляция международного турнира по вольной борьбе

8-9 декабря во Владикавказе состоится международный турнир по вольной борьбе, входящий в календарь UWW, «Аланы-2018». Трансляция начнется в 16.00 сегодня.
Для российских вольников он станет отборочным к ярыгинскому Гран-при, к которому с этого года допускаются по три борца от страны в каждой из десяти весовых категорий.
Освобождены от «Аланов» участники чемпионата мира в Будапеште, которым гарантировано право выступить в Красноярске. Там им компанию составят победители турнира во Владикавказе и традиционного турнира на призы Д. Миндиашвили, который пройдет в январе в Красноярске перед ярыгинским мемориалом.
В столицу Северной Осетии съехались вольники из более десятка стран, среди них – все первые номера сборной Грузии, титулованные борцы есть в составах команд Ирана, Азербайджана и США. Всего на ковры дворца спорта «Манеж» выйдут 212 участников. Из них Россию будут представлять около полторы сотни атлетов, в их числе более 40 дагестанцев и 30 осетинских вольников.
Участники разделят общий призовой фонд, который составляет 100 тысяч долларов. Борцы, занявшие первые места, получат по 5 тысяч, вторые и третьи призеры – по 2 и 1 тысячи соответственно, еще по одной тысячи достанутся тренерам победителей.
В субботу, 8 декабря, пройдут предварительные поединки и определятся финалисты во всех десяти весовых категориях. А на следующий день состоятся утешительные схватки и большие и малые финалы.
Всего на ковре «Аланы» сегодня выйдут девять якутских борцов. К восьми российским представителям добавился наш легионер из Белоруссии Ньургун Скрябин, который будет бороться в весовой категории до 65 кг.
Трансляцию соревнований проводит WRESTRUS.RU.
День первый.
Ковер А.
Ковер В.
Ковер С.
Турнирная сетка:
57кг
1/8 финала:
Жаргал Дамдинов (Бурятия) — Расул Машезов (КБР)
Франк Перелли (США) — Георгий Гониашвили (Грузия)
Бека Буджиашвили (Грузия) — Арзыл Артыш-оол (Красноярск-Тыва)
Абасгаджи Магомедов (Дагестан) — Рамиз Гамзатов (Дагестан)
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Хуреш-оол Дондук-оол (Тыва) — Гарик Барсегян (Армения)
КВАЛИФИКАЦИЯ:
Насанбуян Нармандах (Монголия) — Магомед Абдурахманов (Дагестан-СПб)
Отар Гогава (Грузия) — Ибрагим Абдурахманов (Дагестан)
Азамат Тускаев (РСО-Алания) — Муслим Садулаев (Дагестан)
Арыйаан Тютрин (Саха) — Джабраил Гаирбеков (Дагестан)
Исмаил Гаджиев (Дагестан) — Алик Хадарцев (РСО-Алания)
Амирхан Гуважоков (КБР) — Петр Копылов (Саха)
61кг
1/8 финала:
Магомед Магомедов (Дагестан) — Юлиан Гергенов (Иркутск)
Динислам Тахтаров (Дагестан) — Георгий Ревазишвили (Грузия)
Артем Гебеков (Дагестан) — Рамазан Ферзалиев (Дагестан)
Александр Хадарцев (РСО-Алания) — Эрдэнэбат Бехбаяр (Монголия)
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Мохаммадбагер Якхеши (Иран) — Магомедрасул Идрисов (Дагестан)
Ньургун Александров (Саха) — Бека Ломтадзе (Грузия)
КВАЛИФИКАЦИЯ:
Рустам Абдурашидов (Дагестан) — Тамерлан Караев (Ставрополь)
Загир Шахиев (Дагестан) — Булат Баясхалонов (Бурятия)
Петр Павлов (Саха) — Алиасхаб Бадрудинов (Дагестан)
Эдуард Григорьев (Саха) — Александр Богомоев (Бурятия)
65кг
1/16 финала:
Ахмед Касумов (Дагестан) — Начын Куулар (Тыва-Красноярск)
Сайын Казырык (Тыва) — Владимир Хинчегашвили (Грузия)
Гаджимагомед Алиев (Бахрейн) — Виктор Рассадин (Саха)
Курбан Шираев (Дагестан) — Виктор Середа (Беларусь)
Ньургун Скрябин (Беларусь) — Заур Токаев (РСО-Алания)
Наранболд Батсуури (Монголия) — Астемир Куантов (КБР)
Баяр Цыренов (Бурятия) — Бекхан Гойгереев (Чечня)
Артур Бадтиев (РСО-Алания) — Гамзат Гамзатов (Дагестан)
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Ислам Дудаев (Чечня) — Даши Шарастепанов (Бурятия)
Мурад Нухкадиев (Красноярск) — Алан Гогаев (РСО-Алания)
Алексей Боровицкий (Бурятия) — Баасанжаргал Бямбасурен (Монголия)
Имам Аджиев (Чечня) — Брис Мередит (США)
Эдеми Болквадзе (Грузия) — Бийсолтан Арсланов (Дагестан)
Исмаил Мусукаев (КБР-Москва) — Азнаур Таваев (Дагестан)
Муслим Сайдулаев (Чечня) — Ай-Хаан Ондар (Тыва)
Дьулустаан Булатов (Саха) — Абдулла Ахмедов (Дагестан)
70кг
1/8 финала:
Марио Мэйсон (США) — Алибек Акбаев (КЧР)
Давид Баев (РСО-Алания) — Джош Киндиг (США)
Константин Хабалашвили (Грузия) — Чермен Валиев (РСО-Алания)
Джеймс Грин (США) — Сайпулла Алиболатов (Дагестан)
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КВАЛИФИКАЦИЯ:
Мохаммад Юсефи (Иран) — Магомед Саидови (Грузия)
Абдулгаджи Магомедов (Дагестан) — Разамбек Жамалов (Дагестан)
Ильдус Гиниятуллин (Татарстан) — Владислав Дышеков (Ставрополь)
Магомедмурад Дадаев (Дагестан) — Тимур Николаев (Саха)
Анзор Закуев (КБР) — Анзор Ионов (КЧР)
Руслан Богатырев (КБР) — Мурад Курамагомедов (Дагестан)
Шамиль Омаров (Дагестан) — Леван Келехсашвили (Грузия)
Магомед Курбаналиев (Дагестан) — Магомед Сурхоев (Ингушетия)
74кг
1/8 финала:
Георгий Мелетов (Греция) — Расул Арсаналиев (Дагестан)
Тимурлан Свелиманов (Дагестан) — Тимур Бижоев (КБР)
Ахмед Усманов (Дагестан) — Хетик Цаболов (РСО-Алания)
Давид Бетанов (РСО-Алания) —
КВАЛИФИКАЦИЯ:
Бат-Эрдэнэ Бямбасурен (Монголия) — Эртине Мортуй-оол (Тыва-Кемерово)
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Автандил Кенчадзе (Грузия) — Ахмед Шокумов (КБР)
Муслим Шамсудинов (Дагестан) — Кахабер Хубежты (РСО-Алания)
Якуб Шихджамалов (Дагестан) — Магомед Хизриев (Дагестан)
Магомед Дибиргаджиев (Дагестан) — Исраил Касумов (Чечня-Красноярск)
Хоссейн Элиаси (Иран) — Никита Сучков (Красноярск)
Артур Биченов (РСО-Алания) — Байболсын Курманбеков (Казахстан)
Георгий Сулава (Грузия) — Магомедхабиб Кадимагомедов (Дагестан)
Зелимхан Тазбаев (Чечня) — Евгений Лапшов (Татарстан)
79кг
1/8 финала:
Амхад Ташухаджиев (СПб-Чечня) — Радик Валиев (РСО-Алания)
Тажитин Акаев (Дагестан) — Али Савадкухи (Иран)
Гаджи Набиев (Дагестан) — Алан Засеев (РСО-Алания)
Ренат Апшев (КБР) — Рустам Магомедов (Ставрополь)
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Григорий Карастоян (Молдова) —
КВАЛИФИКАЦИЯ:
Малик Шаваев (Дагестан) — Халил Аминов (Дагестан)
Аманулла Гаджимагомедов (Дагестан) — Ацамаз Санакоев (РСО-Алания)
Дмитрий Зайнидинов (Красноярск) — Натан Джексон (США)
Азрет Улимбашев (КБР) — Хаби Хашпаков (КБР-Москва)
Омид Хассантабар (Иран) — Давид Хуцишвили (Грузия)
Торнике Квиникадзе (Грузия) — Астамур Гунба (СПб)
Галымжан Усербаев (Казахстан) — Магомед Рамазанов (Дагестан)
86кг
1/8 финала:
Артур Найфонов (РСО-Алания) — Арсений Хубаев (РСО-Алания)
Славик Наниев (РСО-Алания) — Джеймс Патрик Дауни (США)
Магомедариф Биякаев (Дагестан) — Ганбаатар Ганхуяг (Монголия)
Радик Нартикоев (РСО-Алания) — Арсенали Мусалалиев (Дагестан)
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Адам Гагиев (Ингушетия) — Матвей Якомаскин (Новосибирск)
Сандро Аминашвили (Грузия) — Артем Умаров (КБР-Москва)
Алик Шебзухов (КБР-Ставрополь) — Сослан Кцоев (РСО-Алания)
КВАЛИФИКАЦИЯ:
Аслан Дзицоев (Казахстан) — Тимур Асламбеков (Дагестан)
Владислав Валиев (РСО-Алания) — Гасан Шамхалов (Дагестан)
92кг
1/8 финала:
Алихан Жабраилов (Дагестан) — Магомедгаджи Хатиев (Азербайджан)
Хох Хугаев (РСО-Алания) — Муслим Магомедов (Дагестан)
Ираклий Мцитури (Грузия) — Хайден Циллмер (США)
Магомед Курбанов (Дагестан) — Азамат Закуев (КБР)
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Шариф Шарифов (Азербайджан) — Давид Марсагишвили (Грузия)
Мортеза Резагалех (Иран) — Асланбек Алборов (Азербайджан)
Ахмед Батаев (Чечня) — Алан Багаев (РСО-Алания)
КВАЛИФИКАЦИЯ:
Марат Хаев (РСО-Алания) — Гурам Черткоев (РСО-Алания)
Анзор Уришев (КБР) — Тажудин Мухтаров (Дагестан)
97кг
1/4 финала:
Владислав Байцаев (РСО-Алания) — Артик Хугаев (РСО-Алания)
Элизбар Одикадзе (Грузия) — Зайнулла Курбанов (Дагестан)
Зурико Урташвили (Грузия) — Эрик Джиоев (Красноярск)
КВАЛИФИКАЦИЯ:
Игорь Овсянников (Красноярск) — Шарап Алиханов (Дагестан)
Шамиль Мусаев (Дагестан) — Тамерлан Расуев (Чечня)
125кг
1/8 финала:
Джабер Садехзадэ (Иран) — Ибрагим Саидов (Беларусь)
Павел Кривцов (Кемерово) — Магомедгаджи Нурасулов (Дагестан)
Мухамагази Магомедов (Красноярск) — Ацамаз Теблоев (РСО-Алания)
Вадим Бекоев (Москва) — Тимур Базаев (РСО-Алания)
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Айдын Монгуш (Тыва) — Виталий Голоев (РСО-Алания)
Гено Петриашвили (Грузия) — Остап Пасенок (Кемерово)
Казбек Хубулов (РСО-Алания) — Магомедамин Дибиров (Дагестан)
КВАЛИФИКАЦИЯ:
Сослан Хинчагов (РСО-Алания) — Лхагвагэрэл Монхтор (Монголия)
Тони Нельсон (США) — Баджгур Хутаба (РСО-Алания)