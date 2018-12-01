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Какая фотография вам больше всего нравится?
Онлайн-голосование фотоконкурса «Зимние птицы Якутии» — началось!
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Уважаемые читатели!
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В связи с большим количеством присланных заявок, было принято решение провести два фотоконкурса: конкурс профессиональных фотографий и конкурс любительских фотографий.
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Редакция отобрала самые интересные любительские фотографии для данного онлайн-голосования.
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Чья фотография наберет больше всего "нравится" до 17 декабря 2018 года, тот станет победителем и получит замечательный приз: прекрасный квадрокоптер X5С!!!
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(условия получения приза по ссылке: http://sakhalife.ru/startoval-fotokonkurs-zimnie-pticyi-yakutii-2/).
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Проголосовать за понравившуюся фотографию можно нажав на нее.
Результаты голосования
с 07 декабря до 17 декабря 2018 года
Дятел
1
12
Пичуги
2
5
Снегири и синица
3
3
Синица
4
3
Воробьи
5
3
Синица
6
2
Воробьи
7
2
Воробьи
8
1
Воробьи
9
1
Снегирь
10
1
Снегирь
11
1
Снегирь
12
1
Снегирь
13
1
Синица
14
0
Пичуга
15
0
Синицы
16
0
Снегирь
17
0
Утка
18
0
Снегири
19
0
Голуби
20
0
Синица
21
0
Птицы
22
0
Синица
23
0
Снегири
24
0
Свиристель
25
0