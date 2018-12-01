Какая фотография вам больше всего нравится?

Онлайн-голосование фотоконкурса «Зимние птицы Якутии» — началось!

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Уважаемые читатели!

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В связи с большим количеством присланных заявок, было принято решение провести два фотоконкурса: конкурс профессиональных фотографий и конкурс любительских фотографий.

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Редакция отобрала самые интересные любительские фотографии для данного онлайн-голосования.

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Чья фотография наберет больше всего "нравится" до 17 декабря 2018 года, тот станет победителем и получит замечательный приз: прекрасный квадрокоптер X5С!!!

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(условия получения приза по ссылке: http://sakhalife.ru/startoval-fotokonkurs-zimnie-pticyi-yakutii-2/).

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Проголосовать за понравившуюся фотографию можно нажав на нее.