Онищенко потребовал отменить новогодние праздники: хватит полутора дней

По его мнению, долгий отдых ведет к повышенной смертности населения

Бывший главный санитарный врач РФ, а теперь депутат Государственной Думы Геннадий ОНИЩЕНКО потребовал отменить новогодние «каникулы» в России. По его мнению, россиянам для праздника достаточно будет полутора дней.

«Действительно, январь для нас — это тот месяц, когда идет еще дополнительная, к сожалению, смертность населения, вызванная по моей оценке, длительными новогодними праздниками, — заявил он в эфире «России 1». — Я всегда был сторонником того, что эти праздники нужно ввести в ту советскую обыденную систему, когда мы с вами 31-го в середине дня уходили с работы, ночью встречали Новый год, первого января отсыпались, а второго шли на работу».

Отметим, что полемика вокруг продолжительности новогодних каникул вновь возникла после публикации исследования руководителя отдела информатики и системных исследований НИИ психиатрии Минздрава Александра НЕМЦОВА: согласно этим данным, на протяжении всех лет существования новогодних «каникул» январская смертность резко превышала обычные для прочих месяцев показатели: так, в 2013-2016 годах к ней прибавились «дополнительные» 20,6 тысячи смертей.

По мнению Немцова, связаны они прежде всего с алкоголем: в Минздраве заявили, что знают об исследовании и принимают меры, однако конкретные шаги не уточнили.

Первый заместитель главы комитета Госдумы по охране здоровья Федот ТУМУСОВ, в свою очередь, выразил мнение, что сокращать новогодние «каникулы», «забирать праздники у всех из-за меньшинства — это несправедливо».

Он написал у себя в фейсбуке, что «проблема алкоголя не решается простым и эффектным жестом. Борьба с ним — долгая и планомерная работа по — прежде всего — повышению уровня жизни россиян, когда у граждан появится возможность другой формы досуга, кроме водки».

Напомним, что Онищенко является последовательным противником не только длительных праздников, но и зимнего отдыха россиян за границей: по его мнению, перелет в теплые страны наносит организму значительный вред из-за акклиматизации.