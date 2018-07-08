ОНИ ЗА #СанСаныча: голосуют известные якутяне



Ио ректора СВФУ Евгения МИХАЙЛОВА,



шестикратный чемпион России Виктор ЛЕБЕДЕВ,



легендарный спортсмен Якутии Иван БЕЛОЛЮБСКИЙ, ведущая Лиза ГАЗИЗОВA, певица САХАЯ, артист эстрады Александр БУРНАШЕВ, модель Олеся КОНДАКОВА-ЗАХАРОВА, «Мисс Якутия» Анжелика НАЗАРОВА, резидент «ДетСат» Прокопий ИВАНОВ, вайнер Иннокентий ХОБУЕВ, общественник Дмитрий КОВАЛЬСКИЙ и многие другие поддерживают главного претендента на пост Главы города Якутска Александра САВВИНОВА (@savvinov_aa) 🇷🇺

ОНИ ЗА #СанСаныча 👍🏻



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