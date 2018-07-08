Ио ректора СВФУ Евгения МИХАЙЛОВА,
шестикратный чемпион России Виктор ЛЕБЕДЕВ,
легендарный спортсмен Якутии Иван БЕЛОЛЮБСКИЙ, ведущая Лиза ГАЗИЗОВA, певица САХАЯ, артист эстрады Александр БУРНАШЕВ, модель Олеся КОНДАКОВА-ЗАХАРОВА, «Мисс Якутия» Анжелика НАЗАРОВА, резидент «ДетСат» Прокопий ИВАНОВ, вайнер Иннокентий ХОБУЕВ, общественник Дмитрий КОВАЛЬСКИЙ и многие другие поддерживают главного претендента на пост Главы города Якутска Александра САВВИНОВА (@savvinov_aa) 🇷🇺
ОНИ ЗА #СанСаныча 👍🏻
#ЗаСанСаныча #ЗаСаныча #ЯкутсквНадежныхРуках #РаботаемНаУспехЯкутска #праймериз #праймеризЯкутск #Якутск #ЗапроцветаниеЯкутска
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ОНИ ЗА #СанСаныча: голосуют известные якутяне
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